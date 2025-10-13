El Gobierno recomienda al Valencia Basket que el partido ante el Hapoel sea a puerta cerrada

Juan Carlos Villena Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 15:26 Comenta Compartir

La Delegación del Gobierno, es decir la prolongación del estado en la Comunitat y por ende de las políticas de seguridad y más en concreto de la Comisión Antiviolencia del CSD, le ha pasado toda la presión al Valencia Basket con respecto a la celebración con público en las gradas del partido de este miércoles que le medirá al Hapoel Tel Aviv en el Roig Arena.

«Corresponde a los clubes tomar las decisiones finales y definitivas», ha señalado este lunes Pilar Barnabé, antes de reflejar que será la entidad taronja la que tome la decisión, después que el informe policial recomiende la decisión de que el partido se celebre a puerta cerrada, como ocurrirá en La Laguna y Manresa: «Lo que concierne a las cuestiones que tienen que ver con el orden público también hay otras ciudades que van a celebrar partidos que ya han anunciado que lo harán a puerta cerrada. La recomendación que le hemos trasladado al Valencia Basket van en la línea de que el partido ante el Hapoel se celebre a puerta cerrada pero en cualquier caso la decisión será del club».

La delegada del gobierno ha reflejado que se ha tenido contacto constante con el Valencia Basket, no sólo por los motivos de seguridad del partido sino también por la situación del tiempo y de las alertas de AEMET puesto que aunque sea un evento en un recinto cerrado son miles los desplazamientos que provocará en el caso de que se realice con público en las gradas: «Desde la Delegación del Gobierno hemos mantenido distintas reuniones con el club para hacer un seguimiento pormenorizado de cual era la situación, en cuanto a la celebración de un evento deportivo en un espacio cerrado también con la previsión del tiempo y no está prevista alerta naranja para el día del partido».

