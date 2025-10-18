Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo: «Necesitamos que todo el público empuje»

Después de dos encuentros consecutivos a domicilio, ante Leyma Coruña y Cartagena, el Alimerka Oviedo Baloncesto retorna el sábado 18 de octubre al Palacio de ... los Deportes, para medirse, a partir de las 19 horas, al Tizona Burgos.

Con el sabor agridulce de la derrota en el último cuarto en suelo murciano, los de Javi Rodríguez buscarán ante su afición, y en el previsible debut de la última incorporación, el escolta Marques Townes, la primera victoria del curso, con la que poder abandonar el farolillo rojo compartido de la Primera FEB.

Los burgaleses, tras ganar de manera notable, por 106-91 al Melilla en la jornada inaugural, vienen de encadenar dos derrotas consecutivas contra Zamora y Fuenlabrada, lo que les sitúa en la zona media de la tabla.

De cara a su visita a Oviedo, Jordi Juste tendrá la única baja del base sueco Felix Terins, quien arrastra problemas musculares desde el duelo ante el Melilla.

En este arranque de temporada, la figura más destacada de la plantilla de Juste es el escolta Gerard Jofresa, hijo del mítico Rafa Jofresa, quien forma parte de la historia del Joventud y de la ACB.

Junto al barcelonés, el juego burgalés se asienta en el pívot Ramón Vila y en el alero Totte Alonso, quien junto a su compañero, el ala-pívot checo Jan Zidek, lidera el ránking de acierto de la Primera FEB en lanzamientos de dos puntos.

Para respaldar a su equipo de cara a conseguir la primera victoria del curso, la afición carbayona llenará las gradas del Palacio, donde se volverán a dar cabida más de cuatro mil seguidores. «Necesitamos del público y de nuestra afición», confiesa Javi Rodríguez.

El técnico de Porriño sabe de la importancia que tienen los encuentros como local, de cara a lograr el objetivo de la permanencia. «Es una liga muy complicada, en la que cuesta mucho ganar fuera de casa. Necesitamos que todo el mundo empuje desde el segundo uno, notar ese aliente como siempre lo notamos, porque para nosotros es vital y fundamental su apoyo», señaló el míster azul.