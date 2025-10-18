Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo: «Necesitamos que todo el público empuje»
Los ovetenses buscarán ante más de cuatro mil aficionados en el Palacio de los Deportes estrenar su casillero de triunfos esta temporada
Hugo Velasco
Sábado, 18 de octubre 2025, 00:06
Después de dos encuentros consecutivos a domicilio, ante Leyma Coruña y Cartagena, el Alimerka Oviedo Baloncesto retorna el sábado 18 de octubre al Palacio de ... los Deportes, para medirse, a partir de las 19 horas, al Tizona Burgos.
Con el sabor agridulce de la derrota en el último cuarto en suelo murciano, los de Javi Rodríguez buscarán ante su afición, y en el previsible debut de la última incorporación, el escolta Marques Townes, la primera victoria del curso, con la que poder abandonar el farolillo rojo compartido de la Primera FEB.
Los burgaleses, tras ganar de manera notable, por 106-91 al Melilla en la jornada inaugural, vienen de encadenar dos derrotas consecutivas contra Zamora y Fuenlabrada, lo que les sitúa en la zona media de la tabla.
De cara a su visita a Oviedo, Jordi Juste tendrá la única baja del base sueco Felix Terins, quien arrastra problemas musculares desde el duelo ante el Melilla.
En este arranque de temporada, la figura más destacada de la plantilla de Juste es el escolta Gerard Jofresa, hijo del mítico Rafa Jofresa, quien forma parte de la historia del Joventud y de la ACB.
Junto al barcelonés, el juego burgalés se asienta en el pívot Ramón Vila y en el alero Totte Alonso, quien junto a su compañero, el ala-pívot checo Jan Zidek, lidera el ránking de acierto de la Primera FEB en lanzamientos de dos puntos.
Para respaldar a su equipo de cara a conseguir la primera victoria del curso, la afición carbayona llenará las gradas del Palacio, donde se volverán a dar cabida más de cuatro mil seguidores. «Necesitamos del público y de nuestra afición», confiesa Javi Rodríguez.
El técnico de Porriño sabe de la importancia que tienen los encuentros como local, de cara a lograr el objetivo de la permanencia. «Es una liga muy complicada, en la que cuesta mucho ganar fuera de casa. Necesitamos que todo el mundo empuje desde el segundo uno, notar ese aliente como siempre lo notamos, porque para nosotros es vital y fundamental su apoyo», señaló el míster azul.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión