Fase final El Valencia alcanza las semifinales y el Madrid queda eliminado El jugador del Valencia Jordan Loyd firma un mate ante el Gran Canaria. / EFE El equipo anfitrión arrolló al Gran Canaria y se cruzará con el Baskonia el domingo EFE Valencia Viernes, 26 junio 2020, 20:32

El Valencia Basket, impulsado por los puntos de Jordan Loyd y Mike Tobey y con más continuidad en su juego, arrolló a un flojo Herbalife Gran Canaria con un triunfo que le clasificó para las semifinales la Liga Endesa y que permitió la histórica clasificación del San Pablo Burgos, al tiempo que provocó una no menos inesperada eliminación del Real Madrid.

El Real Madrid no podrá luchar por reeditar el título de Liga de las últimas dos temporadas tras no haber conseguido uno de los dos primeros puestos del grupo B y no acceder a las semifinales, a las que no faltaba desde hace doce años, desde 2008. En semifinales, el Valencia se cruzará el domingo con el Baskonia, mientras que el Barça se enfrentará al sorprendente San Pablo Burgos.

El encuentro entre el Valencia y el Gran Canaria arrancó revuelto. Por un lado, por el anuncio del Herbalife Gran Canaria a Fotis Katsikaris de que no seguirá la próxima campaña que le comunicó tras la derrota ante el Casademont Zaragoza y, por otro, por la baja de última hora en el Valencia de Alberto Abalde, su mejor exterior hasta el momento en la fase final.

81 Herbalife Gran Canaria Cook (8), Harper (15), Beirán (10), Shurna (6), Costello (5) -cinco titular- Okoye (6), Lecomte (5), Bourousis (5), Pauli (10) y Burjanadze (11). 97 Valencia Basket Van Rossom (8), Loyd (26), San Emeterio (11), Doornekamp (-), Tobey (18) -cinco inicial- Colom (13), Marinkovic (10), Labeyrie (2), Dubljevic (4) y Sastre (5). PARCIALES: 23-29, 21-21, 12-26 y 25-20. árbitros: Hierrezuelo, Conde y Manuel. Sin eliminados. INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la última jornada de la liguilla de grupos de la fase final de la Liga Endesa disputado en el pabellón De la Fuente de San Luis a puerta cerrada.

Pero el equipo valenciano, arrancó dispuesto a no echar mucho de menos al gallego. Bien dirigido por Van Rossom y con Jordan Loyd y Fernando San Emeterio muy incisivos en las penetraciones, castigó la falta de dureza defensiva canaria (11-21, m.6).

Omar Cook tenía que multiplicar su creación para que su equipo no se descolgara pero cuando Tobey empezó también a castigar cerca del aro el timón ya era del Valencia. Con el equipo en marcha, Jaume Ponsarnau arrancó una rotación que en los partidos anteriores le había lastrado y que nuevamente permitió a su rival meterse en el choque (23-29, m.10).

Lecomte dirigió con agilidad al conjunto insular, que desde las esquinas abrió la defensa valenciana. Visto el panorama, el técnico del conjunto valenciano recuperó rápido a Van Rossom para evitar que el equipo se le cayera.

La inercia cambió y aunque la falta de frescura del belga hizo que el choque se igualara al máximo (32-33, m.15), su experiencia también le permitió reabrir la brecha antes de sentarse. Por eso, pese a que Bourousis despertó, los puntos de un Quino Colom más entonado permitieron al Valencia llegar por delante el descanso (44-51, m.20).

Aprovechó ese impulso Ponsarnau para dar continuidad al base andorrano en la reanudación y este supo alimentar a los enchufados Tobey y Loyd para volver a poner contra las cuerdas a un Gran Canaria sin capacidad de reacción. Varios triples seguidos abrieron brecha(49-68, m.25).

El equipo de Katsikaris estaba KO y San Emeterio se encargó de llevar la ventaja hasta los 26 puntos, lo que convertía casi en un milagro la posibilidad de remontada.

Oriol Paulí lo intentó y a falta de cinco minutos la ventaja llegó a quedarse en doce pero un triple de Marinkovic y otro de Sastre enfriaron las expectativas canarias y concedieron al Valencia una plácida clasificación.