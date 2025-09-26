Llega la hora de la verdad para el Alimerka Oviedo

Tras un largo camino de cinco semanas de preparación, llegó el momento de la verdad para el Alimerka Oviedo Baloncesto, que inicia esta tarde (20. ... 45 horas), su décimotercera campaña en la segunda división del baloncesto nacional. Y lo hace por todo lo alto, estrenando de manera oficial su nueva casa, el Palacio de los Deportes, y ante uno de los conjuntos históricos de nuestro país, el Estudiantes.

Aunque el Palacio ya acogió todos los encuentros de preparación de los ovetenses, la de esta tarde será una jornada especial para el club, ya que se batirá el récord de asistencia a un partido del OCB como local, al superar los tres mil espectadores.

«Venir al Palacio ha generado ilusión en la ciudad. Se nota en el ambiente que la gente quiere baloncesto», recalcó Javi Rodríguez, ante una campaña de abonados que está cerca de alcanzar los 3.000 socios a lo que hay que unir el ritmo de venta de entradas –de las que quedan menos de trescientas–, obligó al club a habilitar un nuevo sector de grada en el Palacio.

Los buenos resultados de los carbayones durante sus test previos, donde superaron a San Pablo Burgos, Alega Cantabria y Obradoiro, siendo únicamente el Palencia el que evitó el pleno de los azules en las Series Alimerka, llenan de ilusión tanto a la plantilla como a su afición. «Durante la pretemporada se ha trabajado bien y el equipo ilusiona. Esperemos que la gente disfrute y se sienta identificada con este grupo durante todo el año», apuntó el técnico.

Con la ausencia de London Johnson, último refuerzo del equipo que todavía necesita acoplarse al grupo, el de Porriño tiene claro el planteamiento de sus hombres, el cual ya dejó ver durante la pretemporada: «Es un equipo que lucha, pelea, tienen intensidad y ganas. Y eso es muy importante mantenerlo a lo largo de toda la temporada».

Los estudiantiles llegan a este arranque liguero tras una pretemporada inmaculada contra rivales de Primera FEB, en la que saldaron todos sus partidos de preparación con triunfo, superando a equipos como Tizona Burgos, Palmer Basket, Melilla y Fuenlabrada en dos ocasiones.

De cara a su visita al Palacio, Toni Ten cuenta con la baja de tres piezas del primer equipo, Goran Filipovic, Omar Silverio y el exoviedista Hugo López. Por ello ha tenido que reforzarse con el escolta canterano Miguel Sola.

En su nueva aventura al frente del Estudiantes, tras su gran campaña el año pasado con el vecino Fuenlabrada, Ten cuenta con una de las, a priori, mejores plantillas de la categoría, en la que destacan figuras como el base Jayson Granger, los aleros Lucas Giovannetti y Pato Garino o el escolta Sasu Salin. Además, en su mudanza al Estudiantes, el técnico se vino acompañado del pívot Lotanna Nwogbo y el ala-pívot Tanner McGrew, para subir aún más el nivel del equipo.

«Es una plantilla con muy buenos jugadores y que tiene mucha calidad y experiencia. Es una plantilla hecha para ascender, siendo el objetivo que tienen», apunta Javi Rodríguez, que todavía recuerda su paso por el banquillo estudiantil y esa presión que hay por devolver a los madrileños a la ACB.

De cara a poder comenzar la temporada con una victoria ante su público, los ovetenses deben imponer su ritmo de juego y no dejar hacer a los madrileños. «Sabemos de sus virtudes y cuáles son sus puntos fuertes, por lo que intentaremos que no jueguen cómodos y que esos porcentajes de tiro que tienen, de calidad individual, bajarlos», insiste Rodríguez sobre el planteamiento a seguir durante los cuarenta minutos, «porque si ellos juegan a lo que ellos quieren, al ritmo que ellos quieren y de la manera que quieren, lo tendremos muy complicado».