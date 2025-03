Otro show anotador de Doncic en apenas 25 minutos

«Siempre he sentido que puedo liderar un equipo, hay que seguir mejorando»

Luka Doncic analizó el inicio de temporada de los Dallas Mavericks (8-5), en el que está destacando por su rendimiento individual, aunque aseguró que necesitan «seguir mejorando» ya que no están en su máximo» para lograr el objetivo de entrar a los 'playoffs' de la NBA. «Yo siempre he sentido que puedo liderar un equipo y ahora nosotros tenemos un grupo de jóvenes jugadores que estamos creciendo. No estamos en nuestro máximo todavía, claro, tenemos que seguir mejorando», dijo en declaraciones facilitadas por NBA Spain.

Doncic está firmando un gran arranque de temporada con números que le hacen estar en la lucha por ser el jugador más valorado de la temporada (MVP) y superando récords del propio LeBron James. El último fue convertirse en el segundo jugador más joven (20 años y 263 días) en conseguir un triple-doble aportando cuarenta puntos o más, por detrás del '23' de los Lakers (20 años y 100 días). «Fue un buen partido obviamente. Quería ganar. Fue un momento especial para mí porque lo admiro (a LeBron James). Voy a recordar este partido por mucho tiempo. Este año estoy jugando mejor que el año pasado por ahora. Diría que es una cosa mental, de tener mucha confianza. Ahora sé cómo es la NBA, sé que habrá partidos difíciles y muchos viajes. Simplemente necesitas estar acostumbrado», añadió.