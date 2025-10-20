El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Álex Sánchez
Temporada 2025-26

Los Thunder ponen en juego la corona de la NBA con un Rey en el alambre

Los Rockets de Durant emergen como potencia ascendente en el Oeste, con Cavs y Knicks como principales aspirantes del Este en el que puede ser el último baile de LeBron

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:14

Comenta

Cuatro meses después de inscribir por primera vez el actual nombre de la franquicia entre la nómina de campeones derrotando en el séptimo partido de ... las Finales a unos Indiana Pacers cuyas opciones quedaron sepultadas con la grave lesión que sufrió Tyrese Haliburton durante el primer cuarto del duelo disputado en el Paycom Center, los Oklahoma City Thunder ponen en juego la corona de la NBA en una temporada que arranca con un Rey en el alambre y muchos candidatos a un trono que ha cambiado de ocupantes en todas y cada una de las siete últimas ediciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  2. 2 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  3. 3 Robo en el museo Louvre: siete minutos de expolio, huida en scooter y el olvido de uno de los diamantes más caros del mundo
  4. 4 El tridente de ases del Sporting vuelve a brillar
  5. 5

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  6. 6 Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados
  7. 7 Condenada una gijonesa por estafar a un hermano discapacitado intelectual
  8. 8

    Óscar Puente asegura que rescatar el peaje de la autopista del Huerna tiene «una connotación jurídica» inasumible: esto es lo que marca la ley
  9. 9 Eduardo Mendoza: «Me encanta Asturias, mis abuelos eran de aquí. Estoy en casa»
  10. 10 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los Thunder ponen en juego la corona de la NBA con un Rey en el alambre

Los Thunder ponen en juego la corona de la NBA con un Rey en el alambre