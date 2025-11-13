El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Noemí Ugochukwu entra a canasta. Javier Bárcena/Fundavi
Baloncesto | Espacio semanal Fundavi

Noemí Ugochukwu, jugadora del Abril Adba Sanfer: «Tuve que parar y he vuelto a disfrutar del baloncesto»

La joven jugadora gaditana de origen nigeriano está siendo una de las artífices del gran momento del equipo avilesino, que suma cinco victorias en seis partidos

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:58

Comenta

Cuando se anunció su fichaje, su nombre, como el de la mayoría, no decía demasiado para el público general. Sin embargo, una vez se empezaba ... a rascar en su historial, aparecían los interrogantes, que se confirmaron cuando comenzó a moverse por la pista y a lanzar a canasta. Poco más de dos meses después de su llegada al Aceites Abril Adba Sanfer, la gaditana Noemí Ugochukwu se ha convertido en una de las principales artífices del espectacular arranque liguero del equipo, que suma cinco victorias en las primeras seis jornada.

