Noemí Ugochukwu, jugadora del Abril Adba Sanfer: «Tuve que parar y he vuelto a disfrutar del baloncesto»

Cuando se anunció su fichaje, su nombre, como el de la mayoría, no decía demasiado para el público general. Sin embargo, una vez se empezaba ... a rascar en su historial, aparecían los interrogantes, que se confirmaron cuando comenzó a moverse por la pista y a lanzar a canasta. Poco más de dos meses después de su llegada al Aceites Abril Adba Sanfer, la gaditana Noemí Ugochukwu se ha convertido en una de las principales artífices del espectacular arranque liguero del equipo, que suma cinco victorias en las primeras seis jornada.

Pero ¿qué hace una jugadora nacional como Ugochukwu, internacional en todas las categorías inferiores de la selección española hasta sub 18, en un equipo que llevaba tres años luchando por la permanencia en Liga Femenina 2? La respuesta la da ella misma. «Después de una temporada de mucha presión del entrenador, me explotó la cabeza. Necesitaba bajar el nivel, respirar y por eso estuve un año y medio con el Xerez en nacional, donde recuperé las ganas de jugar al baloncesto y me animé a dar el paso de venir al Adba este año», reconoce la jugadora de ascendencia nigeriana.

Y es que Noemí tiene todavía tan solo 21 años, pese a que en 2022 ya estaba jugando en Liga Challenge, segunda categoría nacional, con Maristas de Córdoba. Al curso siguiente firmó por el Claret y fue allí donde sufrió un 'burn out' que a punto estuvo de echar por tierra todos los esfuerzos que desde niña le había dedicado a la canasta. «Siempre tuve como esa ambición de jugar en ligas superiores, pero todo pasa por algo y en un momento mi cabeza dijo que había que parar y bajar el nivel».

Ahora, en Avilés, en la otra punta de España, Noemí Ugochukwu es feliz. «Me encuentro muy bien, la verdad. Estoy cómoda con mis compañeras, en la ciudad, tenemos un equipo muy bueno y a ver si somos capaces de seguir así». ¿La clave? «Que estamos construyendo poco a poco un bloque y nos centramos en el trabajo a realizar en el día a día».

La plantilla del Aceites Abril Adba Sanfer sufrió una revolución importante este verano. La salida, en cada caso por diferentes circunstancias, de las Laura Martínez, Claudia Serrano, Iris Ramos, Elena Guijo o Marta Gómez dividió al equipo en tres: fichajes foráneos, incorporaciones nacionales, entre las que se encuentra Noemí, y canteranas jovencísimas, en algunos casos, como el de Helena Prats, incluso en edad cadete. Por tanto, a la alero gaditana le está tocando hacer también de mentora, pese a sus 21 añitos. «Hay como cinco o seis jugadoras que nos ayudan y a pesar de su edad también nos ponen el listón muy alto».

Desde su regreso a Liga Femenina 2 en 2023, el Adba siempre había luchado por la permanencia, además sin éxito en la cancha. Sin embargo, las bajas que obligaron a una reestructuración casi total de la plantilla agudizaron el ingenio y el ojo del director deportivo del club, Alfonso Martínez, que ha dado absolutamente en la diana con sus elecciones en el mercado.

Así, el conjunto avilesino está peleando, por méritos propios, entre los mejores equipos del grupo, algo que no ocurría desde hace muchos años, si bien es cierto que la actual Liga Femenina 2 es la tercera categoría del baloncesto nacional. ¿Y ahora, qué? Pues «seguir entrenando duro. Pienso que, si nos lo proponemos, podemos conseguirlo, aunque lo mejor es ir día a día, ir fluyendo y que todo pase. Todos tenemos propósitos, pero he aprendido a saber que a veces no se cumplen y no pasa nada. Me centro en entrenar duro todos los días». Sus padres, nigerianos de nacimiento ambos, y sus dos hermanas, estarán sin duda muy orgullosos de su paso adelante.