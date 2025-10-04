El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Dan Duscak, el base esloveno del Alimerka Oviedo, que cayó lesionado, penetra hacia canasta. MÓNICA ARCAY

Pólvora mojada para el Alimerka Oviedo Baloncesto

El conjunto ovetense cae en La Coruña, preso de sus malos porcentajes en triples y tiros libres, y suma su segunda derrota

Alfonso Alonso

Oviedo

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Leyma Coruña fue un muro infranqueable para el Alimerka Oviedo Baloncesto en su primer partido a domicilio de la temporada de Primera FEB. La ... inestabilidad en la anotación de los jugadores de Javi Rodríguez, con momentos de mucha debilidad en varias fases del partido, especialmente en el tiro libre y en sus tentativas desde el perímetro, alejaron a los carbayones de luchar por un triunfo en un encuentro en el que por instantes pareció estar en la pelea y que, sin embargo, terminó cediendo por un claro resultado de 87-72.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  2. 2

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  3. 3 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  4. 4 Rescatan a una mujer de avanzada edad que quedó atrapada por las llamas en el incendio de Cangas del Narcea
  5. 5 Homenaje a Ike: «Los buenos recuerdos y las risas superan la crudeza del conflicto»
  6. 6

    Los drones intrusos interfieren de nuevo en Europa y cierran el aeropuerto de Múnich
  7. 7

    Gijón se queda sin los 12 millones de euros de fondos europeos para el Plan 'Cimavilla 2030'
  8. 8

    Hamás acepta liberar los rehenes, dejar el poder en Gaza y negociar el resto del plan de paz de Trump
  9. 9 ¿Por qué protestan los médicos? Los motivos de la huelga sanitaria en Asturias
  10. 10

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pólvora mojada para el Alimerka Oviedo Baloncesto

Pólvora mojada para el Alimerka Oviedo Baloncesto