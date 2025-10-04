Pólvora mojada para el Alimerka Oviedo Baloncesto

El Leyma Coruña fue un muro infranqueable para el Alimerka Oviedo Baloncesto en su primer partido a domicilio de la temporada de Primera FEB. La ... inestabilidad en la anotación de los jugadores de Javi Rodríguez, con momentos de mucha debilidad en varias fases del partido, especialmente en el tiro libre y en sus tentativas desde el perímetro, alejaron a los carbayones de luchar por un triunfo en un encuentro en el que por instantes pareció estar en la pelea y que, sin embargo, terminó cediendo por un claro resultado de 87-72.

El arranque de partido estuvo marcado por unas primeras acciones de intercambio de canastas. Se sucedían las prontas rotaciones, dando entrada a jugadores de refresco en ambos bandos para mantener la energía que se estaba imprimiendo al partido. Uno de ellos era el carbayón Parham II, autor del primer y único triple de su equipo en toda la primera mitad y que, como en este inicio de temporada, es una pieza codiciada en ataque.

Las faltas de Cossials y el pronto bonus del Alimerka Oviedo hacían construir su primera ventaja significativa al cuadro coruñés (17-9), gracias a un destacado Mencía y con un mate de Brnovic que hacía parar el encuentro a los visitantes. No salía bien el Alimerka Oviedo Baloncesto en este primer cuarto y se iba del mismo diez abajo en el marcador ante el gesto serio de Javi Rodríguez.

Mayor pujanza tuvo también en el segundo cuarto un equipo local que con un triple de un inspirado Didac Cuevas ponía la máxima diferencia del encuentro (33-18), obligando, de nuevo, a Javi Rodríguez a frenar el choque, impotente ante la poca puntería en tiros libres (2/8 en aquel momento) y en triples de su equipo (1/14 al descanso). Un -18 que podría presagiarse como crítico, pero que ni mucho menos lo era para el conjunto ovetense, que se aferraba a la lucha con buenos minutos y con dos acciones de mucha fe de su jugador Cossials. El partido llegaba al descanso con un marcador de 43-33. Ya no llovía tanto para los carbayones, que se mantenían con vida para la segunda mitad.

Como si fuese el comecocos, siguió recortando el Alimerka Oviedo en la reanudación del partido, aprovechando momentos de dudas del conjunto coruñés, incluso llegando a igualar el marcador (50-50, tras triple de Hermanson), si bien como un resorte reaccionaron los de Carles Marco para abrir de nuevo ventaja (63-56). Una montaña rusa de cuarto que se culminaba con un triple sobre la bocina de Nwaokorie, que se impulsaba a final del mismo como el máximo anotador ovetense.

Y como carrusel que fueron los tres primeros cuartos, no fue menos el último parcial, lo único que de forma negativa para el Alimerka Oviedo, que veía cómo se le volvía a mojar la pólvora, a la par que veía cómo un combativo Dan Duscak caía lesionado. Ponían velocidad de crucero los coruñeses, con el empaque y solidez que les suele caracterizar, y, con un parcial de 24-11 en este cuarto, en el que a la par que se fortalecían en su juego, languidecía el ataque carbayón con, de nuevo, malos porcentajes en triples y tiros libres. A partir de aquí, una diferencia insalvable y un resultado final de 87-72.

El voluntarioso conjunto de Javi Rodríguez sumó una derrota que podía entrar en el guión por el estatus del rival en su primera salida liguera. El Alimerka Oviedo Baloncesto tendrá que esperar aún por su primera victoria en una exigente competición en la que deberá juntar cuatro cuartos del más alto nivel paga quebrar a cualquiera de los contendientes de la Liga.