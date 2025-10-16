El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Manifestación en las proximidades del Roig Arena. Iván Arlandis

La protesta pro-Palestina junto al Roig Arena acaba con cinco detenidos, cargas policiales y heridos

La jornada requirió de hasta 500 agentes desplegados y debieron actuar por acometimiento de los manifestantes, que lanzaron sillas y artefactos pirotécnicos, según fuentes policiales

Enric Martín

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:41

Comenta

Dentro del Roig Arena, el partido de la Euroliga de baloncesto entre Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv. Fuera del pabellón, el otro partido que ... acaparó todos los focos. La manifestación pro-Palestina ganó fuerza con el paso de los minutos y una amplia representación se personó en los exteriores del recinto deportivo. Cerca de unas 1.000 personas acudieron este miércoles por la tarde a la llamada para congregarse en las calles adyacentes de la nueva casa del club taronja, como confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  2. 2

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  3. 3 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  4. 4 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  7. 7 La mujer que causó un accidente en Llanes este verano triplicaba la tasa de alcoholemia
  8. 8

    La Audiencia Nacional deniega el tercer grado a Trashorras, condenado por los atentados del 11-M
  9. 9 La nueva etapa de Paunovic fuera del Real Oviedo
  10. 10

    Trasladan a la cárcel de León al detenido por el crimen de la gijonesa Susana Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La protesta pro-Palestina junto al Roig Arena acaba con cinco detenidos, cargas policiales y heridos

La protesta pro-Palestina junto al Roig Arena acaba con cinco detenidos, cargas policiales y heridos