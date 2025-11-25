La Selección Española de Baloncesto jugará en Oviedo por primera vez en la historia

R. D. Oviedo Martes, 25 de noviembre 2025, 19:52 Comenta Compartir

La selección española absoluta masculina de baloncesto jugará por primera vez en la historia en Oviedo. La cita será el próximo 2 de marzo y el rival Ucrania, en el que será el cuarto partido de la primera fase de clasificación del combinado nacional para el Mundial de Catar de 2027.

La selección que dirige Chus Mateo jugará su primer partido de clasificación para el Mundial este próximo jueves frente a Dinamarca y el domingo ante Georgia. El duelo en el renovado Palacio de los Deportes de Oviedo corresponde a la segunda ventana, que se disputará entre finales de febrero y principios marzo del próximo año, y que traerá el doble duelo ante Ucrania. Primero como visitante el viernes 27 de febrero y después como local en el regreso del equipo nacional al Principado. Para recordar un partido de 'La Familia' en Asturias hay que retroceder hasta agosto de 2015 cuando el equipo nacional se midió a Bélgica en Gijón en un duelo preparatorio para el Eurobasket que aquel año se disputó en distintas sedes.