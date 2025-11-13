Xavi Pascual vuelve al banquillo del Barça nueve años después

Javier Varela Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:50 | Actualizado 12:35h. Comenta Compartir

El Barcelona ha apostado por un viejo conocido para intentar salir de la crisis. Xavi Pascual, el entrenador que llevó al club azulgrana a lo más alto del baloncesto europeo hace más de una década, regresa al banquillo del equipo catalán nueve años después de su marcha. El técnico de Gavà toma las riendas del equipo tras la destitución de Joan Peñarroya.

Pascual, que dirigió al primer equipo entre 2008 y 2016, firmó una de las etapas más exitosas de la sección de baloncesto. Conquistó la Euroliga de 2010, además de cuatro Ligas ACB, tres Copas del Rey y cuatro Supercopas. Su vuelta llega en un momento delicado, ya que el Barça acumula dos temporadas sin títulos y ha iniciado la actual con un rendimiento muy por debajo de las expectativas.

En la Liga ACB, el equipo marcha undécimo con un balance de 2-4, fuera de los puestos de playoff y de acceso a la Copa del Rey. En la Euroliga, los números son algo mejores (6-4 y octavo clasificado), pero lejos del nivel que exige un club de su presupuesto y tradición.

Pascual firma por tres años pero no será hasta el lunes cuando se haga cargo del equipo después de que en los próximos días se ultime todo el papeleo y trámites pertinentes. Por ello, Óscar Orellana -que ya dirigió al equipo en el triunfo en Euroliga ante el Bayern del este miércoles- será el que dirija al Barça tanto este viernes contra el Virtus Bolonia en Euroliga como el próximo domingo contra el Baskonia en Liga Endesa, dos partidos que se jugarán en casa. Pascual debutará el próximo jueves en pista del Anadolu Efes y llega acompañado de su ayudante de siempre, Íñigo Zorzano.

Tendrá que esperar un poco el recibimiento del Palau Balugrana a Xavi Pascual, ya que no será hasta el miércoles 26 de noviembre, cuando el Barça vuelva a jugar en casa para recibir al ASVEL en Euroliga.

Etapas en Grecia y Rusia

Desde su salida del Palau Blaugrana, Pascual ha ampliado su experiencia internacional. Dirigió al Panathinaikos (2016-2018), donde ganó la Liga y la Copa griegas, y posteriormente al Zenit de San Petersburgo (2020-2025), con el que también conquistó títulos nacionales y compitió con solvencia en la Euroliga antes de abandonar el proyecto ruso.

Su regreso simboliza, en parte, un intento del club por recuperar una identidad perdida en los últimos años. Tras la era Saras Jasikevicius y la breve etapa de Peñarroya, el Barça busca estabilidad y un estilo reconocible. Pascual, metódico y de carácter analítico, conoce el entorno y la presión del Palau. Su desafío será doble: reactivar un vestuario golpeado por los malos resultados y volver a conectar con una afición que añora los tiempos de gloria.