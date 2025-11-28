El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece una mujer tras sufrir una caída en la Canal del Texu
Abel Serdio, en una acción ofensiva durante un partido contra Dinamarca. AFP

Abel Serdio sortea playeros entre los jugadores de balonmano asturianos

El internacional avilesino colabora así con una campaña de la Asociación de Balonmano del Principado de Asturias

E. C.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:17

Comenta

Los balonmanistas asturianos pueden optar a unos playeros de balonmano patrocinados por el avilesino Abel Serdio, pivote de la Selección española. La iniciativa es fruto ... de la colaboración del 'Hispano' con la Asociación de Balonmano del Principado de Asturias (ABMPA), que ha aprovechado el 'Black Friday' para organizar un sorteo entre todos aquellos que tengan una licencia federativa en vigor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  2. 2 Parking gratuito en el centro de Gijón y en La Arena para promover las compras navideñas
  3. 3 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  4. 4 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses
  6. 6 La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea
  7. 7 Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada
  8. 8

    El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Abel Serdio sortea playeros entre los jugadores de balonmano asturianos

Abel Serdio sortea playeros entre los jugadores de balonmano asturianos