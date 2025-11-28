Abel Serdio sortea playeros entre los jugadores de balonmano asturianos
El internacional avilesino colabora así con una campaña de la Asociación de Balonmano del Principado de Asturias
E. C.
Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:17
Los balonmanistas asturianos pueden optar a unos playeros de balonmano patrocinados por el avilesino Abel Serdio, pivote de la Selección española. La iniciativa es fruto ... de la colaboración del 'Hispano' con la Asociación de Balonmano del Principado de Asturias (ABMPA), que ha aprovechado el 'Black Friday' para organizar un sorteo entre todos aquellos que tengan una licencia federativa en vigor.
💥 Nuestro particular Black Friday llega con el sorteo de 8️⃣ pares de zapatillas de @AbelSerdio20— Asociación de Balonmano del Principado de Asturias (@asociacionbmpa) November 28, 2025
🤩 𝐄𝐥 𝐬𝐨𝐫𝐭𝐞𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐧̃𝐨
👉🏻 Enviar correo a: presidente@abmpa.es
🚨Solo hasta el 21 de diciembre #balonmano #handball pic.twitter.com/PWUkxpbU1K
Bajo el eslogan 'Gigantes del balonmano. El sorteo más grande del año', la ABMPA ofrece ocho pares de zapatillas deportivas a sortear entre todos aquellos que quieran participar en esta iniciativa a través del envío de un correo electrónico a la dirección presidente@abmpa.es. El resultado del sorteo se dará a conocer a través de las redes sociales de la Asociación.
