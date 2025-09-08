El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una acción de ataque del Confía Base Oviedo ante el Royal Premium Gijón. CONFÍA B. O.
BALONMANO

El Confía Base Oviedo se hace con su sexta Copa Principado

El conjunto ovetense cerró la preparación para la División de Honor Plata con un triunfo ante el Royal Premium Gijón y un empate ante el Horizonte

C. T. T.

GIJÓN.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Sexta muesca en el trofeo de la Copa Principado para el Confía Oviedo Base, que cierra su pretemporada con este título y también su ... preparación para la División de Honor Plata. El conjunto ovetense se enfrentó, en dos partidos de treinta minutos, al Royal Premium Gijón, al que se impuso por 16-16 y al Horizonte Atlética, con el que firmó tablas (15-15.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

