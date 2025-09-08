El Confía Base Oviedo se hace con su sexta Copa Principado

Sexta muesca en el trofeo de la Copa Principado para el Confía Oviedo Base, que cierra su pretemporada con este título y también su ... preparación para la División de Honor Plata. El conjunto ovetense se enfrentó, en dos partidos de treinta minutos, al Royal Premium Gijón, al que se impuso por 16-16 y al Horizonte Atlética, con el que firmó tablas (15-15.

En el primero de los encuentros, el Confía Base Oviedo fue capaz de remontar ante el Royal Premium Gijón un choque que se puso cuesta arriba en los primeros minutos y, finalmente, se impuso por 16-13. En el inicio, el conjunto gijonés aprovechó una doble inferioridad de los carbayones para ponerse con un 0-3 a su favor. Tocaba remar y los azules lo hicieron para meterse en el partido. Los tantos de Mikel Galán, Pablo Granda y David Pulgar situaron a los de Daniel Bandrés a un tanto de distancia (3-4, minuto 7). Con una desventaja de un tanto, los azules llegaron al ecuador del partido.

En el segundo tramo del choque, el Confía Base Oviedo siguió ajustando en defensa y, con un gran parcial en el tramo final –se pasó del 9-12 del minuto20 al 14-12 del minuto 27– los carbayones pudieron darle la vuelta al partido y afrontaron con tranquilidad los instantes finales.

En el segundo partido, el marcador fue de 15-15, en un choque con alternancias. Si bien el Confía Base Oviedo comenzó más fuerte, con un 5-1 de parcial, gracias a los tantos de Raúl Blanco, Pablo Granda, Emi Franceschetti y Jorge Ureña, los avilesinos del Horizonte Atlética aprovecharon sus buenos momentos mediado el primer acto para igualar el partido (8-8, minuto 15).

A partir de ahí, el Confía Base Oviedo iba logrando pequeñas ventajas (10-9; 11-10, 14-13). Un tanto de Jorge Ureña, a falta de poco más de tres minutos, situó el electrónico en 15-13 para los ovetenses. Sin embargo, el cuadro de Juan Muñiz fue capaz de empatar el partido y los carbayones no acertaron en su último ataque. No obstante, el empate le servía al equipo azul para llevarse el título.