«Han dado lo que no tenían en unas condiciones inhumanas»

Emocionado hasta la lágrima acabó ayer el partido el entrenador del Motivemarket.com, que vio cómo su equipo encajaba una dura derrota en Málaga ante ... el Costa del Sol después de un penoso viaje en autocar, tal y como apuntaron fuentes próximas a la plantilla. Alfredo Rodríguez dio la cara por un grupo de jugadoras que están sufriendo en sus carnes la maltrecha situación del club. «Estoy feliz de haber acompañado a estas heroínas, a estas jabatas, que a pesar de las circunstancias han dado lo que no tenían durante sesenta minutos en unas condiciones inhumanas para alguien que quiere hacer deporte a este nivel».

Desde el entorno de las jugadoras explican que el grupo viajó el viernes en un autocar sin ninguna comodidad hasta la ciudad andaluza. La salida se produjo a las 20 horas, para llegar a un humilde hostal donde pasaron unas horas. Destacan estas mismas fuentes que la fecha del partido se sabe desde septiembre, pero que el viaje se organizó en los últimos días, sabiendo además que Málaga está atestada por la Semana Santa. En la lista de agravios apuntan también la baja de Laura Rivas, que no jugó a pesar de que «había pagado de su bolsillo» un billete de avión para poder estar en el partido. Estas fuentes señalan que se le prohibió entrar en la convocatoria por no desplazarse con el grupo. «En 38 años en este deporte no he visto un equipo tan entregado en defender una camiseta a pesar de tener personas con mareos y vómitos. Volvemos con honra y la cabeza muy alta», afirmó Alfredo Rodríguez, quien añadió que piensa liderar el grupo «hasta el final, mientras me dejen, que lo tenga muy claro todo el mundo».

El partido no dio mucho de sí. La igualdad de los primeros minutos se rompió pronto a favor del Costa del Sol Málaga, que se fue al descanso con una amplia renta que hicieron aún mayor en la segunda parte. El Motivemarket.com regresa además con June con problemas en la nariz y Alicia en una rodilla.