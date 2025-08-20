El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Diego Lafuente, durante una rueda de prensa. Arnaldo García
Balonmano

Diego Lafuente pone la guinda al cuerpo técnico del Horizonte Atlética

Procedente del Vetusta y leyenda del balonmano femenino asturiano, será preparador físico del primer equipo y reforzará la sección femenina

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:51

Nuevo golpe encima de la mesa, dentro de un verano plagado de buenas noticias, del Horizonte Atlética. Cuando el cuerpo técnico del primer equipo ... parecía inmejorable, con Juan Muñiz como capitán general y otro histórico como José Antonio García, por segundo curso consecutivo en el puesto de ayudante; el club se ha sacado de la manga la contratación de una leyenda del balonmano femenino asturiano como Diego Lafuente para ejercer una doble función.

