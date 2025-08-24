El Horizonte Atlética golpea primero en busca de la fase final de la Copa Principado
El equipo avilesino ganó a domicilio al Auto-Center Principado Vetusta en el Florida Arena (24-28)
G. G.
Oviedo
Domingo, 24 de agosto 2025, 18:32
El Horizonte Atlética comenzó la temporada con triunfo en el partido de ida de la primera fase de la Copa Principado, en el Florida ... Arena frente al Auto-Center Principado Vetusta (24-28). Los de Juan Muñiz afrontaban el compromiso con apenas tres bajas, las de Sergio Murcia aún en proceso de recuperación, Adrián Carvalho aún con molestia en el pie y Manel Menéndez por motivos personales, y lo aprovechó el técnico avilesino para dar minutos a toda la plantilla.
Arrancó el partido con un 6-1 para los ovetenses, pero no se puso nervioso el cuadro avilesino, que poco a poco fue carburando para igualar el partido mediada la primera parte e ir poniéndose por delante en el marcador para llegar con 12-14 al descanso. Tras el paso por el vestuario los avilesinos siguieron imponiéndose con ventajas de hasta cinco goles. Destacar la vuelta de Aitor Rodríguez, que poco a poco va encontrando las sensaciones y a otro de los veteranos, Cuevas, máximo goleador con seis tantos.
Al final se llegó con el 24-28 que reflejaba el marcador. Aún siendo un partido de competición oficial de la Federación Asturiana, los dos entrenadores se lo tomaron como lo que era, un partido más de preparación para la temporada. El partido de vuelta se jugará el sábado 30 a las 20 horas en La Magdalena, pero antes, el próximo martes 26, el Horizonte Atlética visitará el Braulio Garcia gijonés para medirse al Grupo en un nuevo partido amistoso.
