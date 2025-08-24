El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un instante del Auto-Center Principado Vetusta-Horizonte Atlética en el Florida Arena. LVA
Balonmano

El Horizonte Atlética golpea primero en busca de la fase final de la Copa Principado

El equipo avilesino ganó a domicilio al Auto-Center Principado Vetusta en el Florida Arena (24-28)

G. G.

Oviedo

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:32

El Horizonte Atlética comenzó la temporada con triunfo en el partido de ida de la primera fase de la Copa Principado, en el Florida ... Arena frente al Auto-Center Principado Vetusta (24-28). Los de Juan Muñiz afrontaban el compromiso con apenas tres bajas, las de Sergio Murcia aún en proceso de recuperación, Adrián Carvalho aún con molestia en el pie y Manel Menéndez por motivos personales, y lo aprovechó el técnico avilesino para dar minutos a toda la plantilla.

