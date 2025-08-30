El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ardisana, primera línea del Horizonte Atlética, realiza un lanzamiento. Paloma Ucha
Balonmano

El Horizonte Atlética jugará por la final de la Copa Principado

El equipo avilesino no da opción al Auto-Center Principado Vetusta en el estreno del equipo en La Magdalena este curso

G. G.

Avilés

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:29

El Horizonte Atlética se estrenó de la mejor manera ante su público esta temporada, todavía con el inicio de Liga en Primera Nacional a ... quince días vista. El equipo avilesino disputaba la vuelta de la eliminatoria previa de la Copa Principado e hizo bueno el resultado de la ida (24-28) sin dar opciones al Auto-Center Principado Vetusta en el polideportivo de La Magdalena (31-23).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  2. 2

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  3. 3

    DuPont se queda sin fábricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  4. 4 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  5. 5 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  6. 6 El Sporting solo sabe ganar
  7. 7 El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes
  8. 8 Cimavilla amenaza con dejar de celebrar sus fiestas: «Igual es el último año»
  9. 9

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  10. 10 Un antiguo quiosco reconvertido en bar y que ahora aspira a ser biblioteca en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Horizonte Atlética jugará por la final de la Copa Principado

El Horizonte Atlética jugará por la final de la Copa Principado