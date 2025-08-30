El Horizonte Atlética jugará por la final de la Copa Principado

El Horizonte Atlética se estrenó de la mejor manera ante su público esta temporada, todavía con el inicio de Liga en Primera Nacional a ... quince días vista. El equipo avilesino disputaba la vuelta de la eliminatoria previa de la Copa Principado e hizo bueno el resultado de la ida (24-28) sin dar opciones al Auto-Center Principado Vetusta en el polideportivo de La Magdalena (31-23).

El partido tuvo dos partes claramente diferenciadas. Una inicial con mucha igualdad en el marcador en la que el Horizonte tomaba ventajas que el Vetusta se encargaba de neutralizar, llegando al descanso con 16-14 para los avilesinos. En esa primera parte, el joven Sergio Villegas se destacó en la portería con varias acciones de mérito.

Tras el paso por los vestuarios, el Horizonte Atlética mantuvo el ritmo de juego con las rotaciones que permite la profundidad de banquillo, lo que hizo sufrir al Vetusta y que las diferencias en el marcador llegasen hasta los diez goles. Al final 31-23 y el Horizonte Atlética clasificado para la fase final que se disputará en Gijón el próximo fin de semana.

En la otra eliminatoria, el Royal Premium Gijón se impuso a sus vecinos del Grupo Covadonga en el partido de vuelta (35-28), tras empatar en la ida (29-29). El ganador se dirimirá en un triangular entre Horizonte Atlética, Royal Premium Gijón y Confía Base Oviedo de Plata, con partidos a treinta minutos.