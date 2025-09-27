El Horizonte Atlética se lleva el derbi ante el Royal Premium Gijón con un recital de juego

Quizás por la presión que el propio equipo ha asumido esta temporada para luchar por la fase de ascenso, la derrota en Valladolid del Horizonte ... Atlética había dejado cierto tono amargo por lo inesperado, a las puertas además del primer derbi asturiano de la temporada. Pero bastaron cinco minutos de juego ante el Royal Premium Gijón para ver que los pupilos de Juan Muñiz querían borrar cualquier rastro de duda. El resto fue un recital en ataque y defensa, más igualado de lo que refleja el marcador final, sobre todo en la primera parte, pero de clara superioridad local sobre el rival.

El partido llegó al descanso tres goles arriba para el Horizonte al descanso, después de un arranque espectacular para marcar un primer parcial 5-2, con fases posteriores de hacer la 'goma'. Los avilesinos llegaron a ponerse seis goles por delante gracias a la solvencia defensiva, con un Braulio de la Iglesia sobresaliente en la portería y una estrategia de Juan Muñiz en ataque en la que el juego por el centro y los laterales brilló sobremanera con jugadores como Puig (10 goles), Ardisana (6) y César Sánchez (7), y los extremos más sacrificados en el repliegue defensivo ante el juego alegre y rápido del Royal Premium.

Los gijoneses estuvieron cerca varias veces en la primera parte (llegaron a ponerse 12-10 a siete minutos del descanso), pero sucumbieron definitivamente a otro arranque espectacular de los avilesinos tras pasar por los vestuarios.

Horizonte Atlética Avilesina Braulio de la Iglesia (1) y Adrián Carvalho; Jaime González (4), Carlos García (3), Pablo Tedders, Puig (10), Pablo Argüelles, Adrián Cuevas (7), Silvino (2), Ardisana (6), Luis Sierra (1), Aitor Rodríguez (1), César Sánchez (7), Hugo Fernández Monje, Manel y Sergio Iglesias. 42 - 27 Royal Premium Gijón Cardín e Illán Álvarez; Cristian (3), Hugo Suárez (5), Aguado (1), Iriarte (4), Diego Hevia, Remeseiro (2), Palacio, David García, Diego Cruz (1), Jairo Paredes, Sergio Fernández (6), Fonticiella (1), Sesma (1) y Hugo Fernández (3). Marcador cada cinco minutos 5-2, 7-4, 9-6, 11-8, 14-11, 17-14 (descanso), 20-17, 23-19, 29-22, 34-23, 36-26, 42-27.

Árbitros Pablo Castellanos y Santiago Piñera. Excluyeron a Pablo Tedders, Pablo Argüelles, Ardisana y Manel en el Horizonte, y a Palacio (2) y Diego Cruz en el Royal Premium.

Incidencias Partido de Primera Nacional Masculina disputado en el Polideportivo de La Magdalena.

Un gol y un penalti transformado por Adrián Cuevas (7 tantos en total) volvieron a situar la diferencia en cinco goles arriba para el Horizonte. Aguirre hizo reaccionar a los suyos con un tiempo muerto y el Royal Premium se acercó de nuevo a dos goles, pero a los últimos veinte minutos de juego fueron una exhibición de juego de los avilesinos, que supieron dominar hasta las situaciones de inferioridad para ponerse diez goles arriba a falta de diez minutos y convertir la recta final del partido en un recital (42-27).

Juan Muñiz: «El equipo ha hecho un partido perfecto, hemos defendido muy bien y hemos salido bien al contraataque»

El técnico del Horizonte, Juan Muñiz, valoraba al final del partido que «hemos tenido que trabajar muchísimo, hacer las cosas muy bien, hemos defendido muy bien, contra un gran equipo que es verdad que tiene bajas, tiene jugadores importantes lesionados, pero también nosotros la baja de Costoya, que la notamos bastante, y la de Sergio Murcia, que es un jugador 'top' en esta categoría. Pero yo creo que el equipo ha hecho un partido perfecto, hemos defendido muy bien, hemos salido bien al contraataque como teníamos que salir. Luego, en el ataque posicional hemos minimizado los errores de pases de estos últimos dos partidos, y así somos un equipo muy competitivo».