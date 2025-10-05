El Torrelavega impone su ley ante el Royal

El Royal Premium no pudo con uno de los mejores equipos de la Primera Nacional, el Torrelavega, que se impuso por la mínima en el ... Palacio de Deportes. A punto estuvo el conjunto gijonés de conseguir un punto ante un poderosos rival que demostró en la salida por qué es filial de un conjunto de Asobal, con un gran juego, potencial defensivo y ataque solido, logrando abrir brecha hasta de cinco goles en el marcador mediada la primera parte.

En este arranque de partido el Torrelavega no daba opción al Royal Premium, transformando en ventaja los errores de lanzamientos locales. El tiempo muerto solicitado por el banquillo gijonés dio frutos y la renta en contra al descanso era tan solo de dos goles (13-15).

En la segunda parte, de nuevo los cantabros se fueron en el marcador merced a su potencial, pero el Royal Premium, una vez más, no bajó los brazos, remó hasta el final y a pesar de las decisiones de los árbitros, que no tuvieron una tarde afortunada, estuvo a punto de dar la sorpresa en la central del Palacio, quedando a tan solo un gol del Torrelavega (27-28) al término del encuentro.

El conjunto gijonés visitará la próxima semana la cancha del Segura e Hijos BM Sanse, un equipo que está teniendo un inicio de temporada fulgurante, con pleno de victorias.