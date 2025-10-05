El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Hugo Suárez, en pleno lanzamiento a portería. J. M. PARDO

El Torrelavega impone su ley ante el Royal

El conjunto gijonés estuvo a punto de conseguir un punto ante el potente equipo cántabro, que demostró por qué es filial de un club de Asobal

L. M.

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Royal Premium no pudo con uno de los mejores equipos de la Primera Nacional, el Torrelavega, que se impuso por la mínima en el ... Palacio de Deportes. A punto estuvo el conjunto gijonés de conseguir un punto ante un poderosos rival que demostró en la salida por qué es filial de un conjunto de Asobal, con un gran juego, potencial defensivo y ataque solido, logrando abrir brecha hasta de cinco goles en el marcador mediada la primera parte.

