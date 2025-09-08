Cristina Menéndez se queda a las puertas del ‘top 30’ en el Mundial de Descenso
Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00
H. VELASCO. La participación de los hermanos asturianos Menéndez González en los Campeonatos del Mundo de Mountain Bike, que se están disputando en la estación ... suiza de Valais, concluyó ayer con la presencia de las hermanas, Natalia y Cristina, en la prueba de descenso.
En las mangas de calificación del sábado, la vigente campeona nacional registraba el trigésimo segundo mejor tiempo, mientras Cristina concluía trigésimo sexta. Pero en las sesiones finales de ayer, la mayor de las hermanas era la que lograba los mejores tiempos en el computo de los cuatro descensos, para firmar la trigésimo primera posición, a menos de un segundo del ‘top 30’. Por su parte, Natalia no podía repetir el ritmo del día anterior, finalizando trigésimo sexta.
Para Cristina esta fue su segunda participación en el Mundial, donde hizo doblete al tomar parte en la modalidad de Enduro, en la que logró una meritoria decimoséptima plaza. Una prueba en la que estuvo acompañado por su hermano Diego, quien fue octogésimo sexto entre los élite.
