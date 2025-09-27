El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La presencia del equipo Israel en La Vuelta provocó incidentes como los de Bilbao. Efe
Ciclismo

El Giro de Emilia excluye al equipo Israel por «razones de seguridad»

La decisión se ha tomado tras consultar con la Policía y la organización ya ha comunicado la misma de cara a la cita que se celebra el 4 de octubre

Carlos Nieto

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:28

La formación ciclista Israel Premier-Tech, blanco de manifestaciones propalestinas durante la Vuelta a España, ha sido excluida del Giro de Emilia, que se disputará ... el 4 de octubre en Italia, «por razones de seguridad pública», anunció este sábado su organizador. «Israel Premier-Tech no estará lamentablemente en la salida de nuestra carrera. Hemos tenido que tomar esta decisión por razones de seguridad pública», explicó Adriano Amici, presidente de GS Emilia, organizadora de la carrera de 199 km entre Mirandola y Bolonia.

