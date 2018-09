Ciclismo Mikel Landa renuncia al Mundial Mikel Landa, durante una carrera. / El Correo El corredor vitoriano sufrió una fractura de costillas y vértebras en la Clásica de San Sebastián y tras reaparecer este miércoles en el Giro de la Toscana se autodescartó COLPISA Miércoles, 19 septiembre 2018, 19:05

Mikel Landa ha decidido no participar en el Mundial de ruta que se disputará en Innsbruck (Austria) el 30 de septiembre. El ciclista vitoriano del Movistar, que sufrió una fractura de costillas y vértebras en la Clásica de San Sebastián el pasado 4 de agosto y no pudo correr la Vuelta a España, se autodescartó este miércoles después de reaparecer en el Giro de la Toscana, después de un mes y medio sin competir.

Landa comunicó su renuncia al Mundial al seleccionador nacional, Javier Mínguez, que designó a Omar Fraile (Astana) como sustituto, según confirmó la Federación Española de Ciclismo (RFEC). El corredor alavés no ha esperado más para declararse no apto por no estar en condiciones para la carrera estelar del Mundial de Innsbruck. Landa también confirmó este miércoles que continuará el próximo año en el Movistar.

Landa ya mostró sus dudas sobre su presencia en el Mundial antes de tomar la salida en el Giro de la Toscana. «Va a ser difícil ... he entrenado duro en las últimas semanas, pero tuve casi un mes sin hacer ningún esfuerzo importante», reconoció el ciclista vasco a 'Cyclingnews'. «Todavía no estoy convencido de que pueda hacer los Mundiales. Todo dependerá de cómo me sienta en las carreras», afirmó entonces Landa.

Omar Fraile acompañará por tanto en el Mundial a Alejandro Valverde (Movistar), Enric Mas (Quick Step), segundo en la Vuelta a España, Ion Izaguirre (Bahrain), Jesús Herrada (Cofidis), Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), David de la Cruz y Jonathan Castroviejo (Sky).