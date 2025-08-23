Muere un ciclista de 18 años tras una caída masiva en Soria El fallecido, Iván Meléndez, natural de Málaga, no iba a participar inicialmente en la prueba y entró por un cambio de última hora

Aythami Pérez Miguel Burgos Sábado, 23 de agosto 2025, 20:40

Un joven corredor de 17 años participante de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero ha muerto este sábado 23 de agosto mientras participaba en la prueba. La muerte se produjo tras una caída masiva que afectó a varios corredores, y que acabó con el fatal desenlace.

La organización de la competición ha comunidado que el joven ha fallecido tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, según informa BURGOSconecta. La prueba ha quedado suspendida.

La organización no ha confirmado la identidad del joven ciclista, si bien este diario ha podido saber de fuentes federativas que se trata de Iván Meléndez Luque, ciclista malagueño de 17 años que corría en las filas del Tenerife Cabberty. Se da la circunstancia de que el corredor fallecido no iba a tomar parte en la Vuelta a la Ribera y fue un cambio de última hora.

La caída del fallecido fue producto de un reventón en la rueda que acabó con el ciclista del Tenerife Cabberty golpeándose en el suelo antes de que cayeran sobre él el resto de corredores afectados, más de diez.

Esta segunda etapa de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa. El accidente ha tenido lugar en el cruce de la N-234 para acceder a El Amogable, un gran enclave forestal ubicado dentro de Pinar Grande, en la provincia de Soria.

Según han informado a este medio algunos testigos, el joven malagueño era del equipo de Tenerife y ha fallecido en el camino al hospital, mientras era trasladado por los servicios sanitarios. Además, otros dos corredores han resultado heridos y han sido atendidos en el hospital Santa Bárbara de Soria.

Finalmente, la Dirección de Carrera ha confirmado la suspensión definitiva de la etapa y la carrera se ha dirigido agrupada y neutralizada hasta el siguiente pueblo.