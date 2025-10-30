El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Luis Zubero Luis Ángel Gómez

Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico KAS

Natural de Zeberio, fue corredor profesional desde 1968 hasta 1976

E. C.

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:20

Comenta

El ciclismo vasco está de luto. Luis Zubero, que formó parte del mítico Kas, ha muerto a los 77 años. Natural de Zeberio, fue corredor profesional desde 1968 hasta 1976.

Estuvo en el KAS seis años, desde sus inicios como profesional hasta 1974. Después militó en Monteverde y terminó su singladura en este deporte en Furzi, en 1976.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

