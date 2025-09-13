El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Óscar Guerrero, director del equipo Israel, atiende a la prensa tras la etapa de Bilbao.

El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa

El técnico sudafricano Daryl Impey conducirá a la escuadra israelí hasta la meta de Madrid

J. G.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:45

El director deportivo del Israel Premier Tech en esta Vuelta a España 2025, Óscar Guerrero, ha abandonado finalmente la ronda española y ha regresado a ... su hogar familiar en Alsasua (Navarra). La marcha del técnico se produjo en la noche del jueves. Sólo unos días antes habían aparecido pintadas contra su persona en el domicilio de la localidad navarra en la que reside.

