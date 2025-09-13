El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa

El director deportivo del Israel Premier Tech en esta Vuelta a España 2025, Óscar Guerrero, ha abandonado finalmente la ronda española y ha regresado a ... su hogar familiar en Alsasua (Navarra). La marcha del técnico se produjo en la noche del jueves. Sólo unos días antes habían aparecido pintadas contra su persona en el domicilio de la localidad navarra en la que reside.

Hasta su adiós, Guerrero había sido el portavoz del equipo israelí, que está en la diana de las iras de los activistas que protestan por los ataques contra Gaza. La escuadra es propiedad de Sylvan Adams, un multimillonario amigo personal de Benjamin Netanyahu. Fue el técnico navarro el que dio la cara ante los medios de comunicación tras las masivas protestas de la etapa de Bilbao.

Guerrero aseguró entonces que el equipo no abandonaría y que llegarían todos a Madrid, porque la normativa les avalaba y estaban dispuestos a correr. El director, que lleva casi tres décadas en el mundo del ciclismo, reconoció haber pasado «miedo» por la presión de las movilizaciones que han obligado a parar la carrera en varias ocasiones. Su marcha ha hecho que en las tres últimas etapas el director vaya a ser el sudafricano Daryl Impei.