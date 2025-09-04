El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Atascos en la autopista 'Y' por el accidente de un motorista en Serín
Juan Ayuso, victorioso en Los Corrales de Buelna. AFP

Juan Ayuso entra el primero a su redil cántabro

El alicantino logra en Los Corrales de Buelna, donde pasó varios veranos, su segunda victoria en una Vuelta que recupera la normalidad antes de subir el Angliru

Iván Benito

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:56

El circo ambulante de La Vuelta sigue su camino, con banderas palestinas aquí y allá, gritos de «Netanyahu asesino» en Laredo y un manejo impacable ... de la fuga por parte de Juan Ayuso por las carreteras cántabras. Las conoce bien. Por Los Corrales de Buelna y sus alrededores pasó varios veranos de su vida trashumante. Nació en Barcelona y ha vivido en Atlanta, Madrid, Jávea, Bérgamo y ahora en Andorra. Pero también siente el Besaya como suyo. Esa comarca de repleta de riachuelos, laderas verdes y riscos. El feliz redil de un gallo que lleva dos victorias de etapa pese a estar enemistado con su equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  3. 3 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  4. 4 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  5. 5 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  6. 6 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  7. 7 Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista
  8. 8 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  9. 9 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  10. 10 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Juan Ayuso entra el primero a su redil cántabro

Juan Ayuso entra el primero a su redil cántabro