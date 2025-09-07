Mads Pedersen y una victoria contra todos los elementos

Monforte de Lemos es la capital de la Ribeira Sacra, allá donde el río Sil queda encajado entre escarpadas orillas, monasterios y viñas. Mads Pedersen ... debió sentirse así en la fuga de camino a la localidad gallega. Casi 50 ciclistas con la ambición de lograr la victoria y todos con la misma directriz: evitar llegar a la meta junto al danés, que en Italia ya dejó claras sus intenciones con aquello de que «el segundo es el primero de los perdedores».

El ciclista del Lidl-Trek impartió un clínic intensivo sobre cómo gestionar una prueba ciclista en la que todos miran al mismo. Le atacaron desde el inicio, en la zona más quebrada de la etapa y al final, cuando ya sin compañeros, tuvo que responder a todos en primera persona. Fue tan dura la primera parte que en un repecho colocado a más de 20 kilómetros de meta, el danés se quedó rodeado de ciclistas de otra talla. Sheffield, Bernal, Buitrago, Dunbar y Frigo, todos ellos escaladores, delgados con menos fuerza en el llano. Y el venezolano Aular, el hombre rápido del Movistar, que se relamía a rueda de Pedersen mientras este sofocaba todos los arreones.

Por delante aún quedaban Vervaeke (Soudal) y Jay Vine. En otra etapa en la que no volvió a pasar nada entre los favoritos, con Vingegaard mandando besos a cámara y Almeida a 48 segundos del liderato, el UAE volvió a dar libertad al ciclista australiano. Todoterreno. Propenso siempre a ir el primero y que el siga el que pueda. Afianzó su maillot de la montaña al pasar primero por los dos puertos puntuables, especialmente duro el de Garganta, de primera. Estuvo fugado 150 kilómetros, fue capturado y aún le quedó fuerzas para lanzar otro ataque.

Aguantó Pedersen, que no parecía muy preocupado por Aular hasta que él mismo cambió el ritmo a falta de dos de meta. Pero no pudo hacer hueco y todo quedó por decidirse al sprint. Aular había perdido su rueda, adelantado por Sheffield, hasta que en la última curva, el venezolano hizo gala de su habilidad y se le coló por dentro al británico, asustado, que clava freno, se le va la rueda delantera y se cae al suelo. Un rival menos.

Pedersen lo oyó y lanzó el sprint. Largo. Duro. Con las mejores piernas pese a regalar exhibiciones en fugas en busca de lograr el maillot verde de la regularidad. Nadie logró siquiera meterle rueda. Al fin vuelve a triunfar en La Vuelta, donde a él y su equipo se le había resistido el triunfo en las anteriores catorce etapas. Galicia era un lugar señalado.

En Monforte de Lemos se encuentra la casa más estrecha de Galicia que mide apenas 1,5 de ancho y 20 metros de profundidad. Pederse también es un ciclista atípico. Comenzó su carrera por el final. A la inversa. Sin ser aún reconocido, ganó el Mundial. Vistió el maillot de arcoiris más pobre de la historia. El del año del covid. Se resarció. Victoria en la Vuelta, el Tour y el Giro. Como los grandes. Siempre al ataque. Generoso con el espectáculo. Aunque haya dos gigantes, Pogacar y Van der Poel, que le priven de las mejores victorias.