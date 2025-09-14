Cancelada la ceremonia de podio de la Vuelta tras la suspensión de la última etapa
Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:23
19:21
Cancelada la ceremonia de podio de la Vuelta
La ceremonia de podio de la Vuelta Ciclista a España ha sido cancelada tras la suspensión de la última etapa debido a las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid. «La etapa 21 de La Vuelta finaliza por motivos de seguridad. No habrá ceremonia protocolaria de podio», ha trasladado la organización de la competición a través de un mensaje en la red social X
19:16
Las manifestaciones y las cargas policiales en la última etapa de la vuelta, en imágenes
Los manifestantes han tomado varios puntos de la capital para impedir el paso de los ciclistas. Lee la noticia completa
19:14
Policías antidisturbios de Madrid han tenido que realizar cargas policiales ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas en la meta de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España en la capital. Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad. La Policía ha tenido que cargar contra ellos.
19:08
La vicepresidenta Díaz celebra la cancelación de La Vuelta: «Nuestra ciudadanía es un ejemplo de dignidad»
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha trasladado este domingo su apoyo a las protestas propalestinas tras la suspensión de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España celebrada en Madrid: «Nuestra ciudadanía es un ejemplo de dignidad». «La sociedad española no tolera que se normalice el genocidio en Gaza en eventos deportivos y culturales. Israel no puede participar en ningún evento. Todo nuestro apoyo a las movilizaciones por el pueblo palestino durante la vuelta ciclista. Nuestra ciudadanía es un ejemplo de dignidad», ha señalado a través de un mensaje en la red social Bluesky, recogido por Europa Press.
19:02
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha celebrado este domingo la suspensión de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España debido a las protestas propalestinas en Madrid.
«Hoy la movilización social ha vuelto hacer lo que debería haber hecho el gobierno hace mucho tiempo. ¡La vuelta se para completamente en Madrid! Este genocidio lo va a detener la gente decente en todo el mundo», ha señalado a través de un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.
19:01
La Policía carga contra los manifestantes
La Policía ha tenido que realizar cargas policiales en diferentes puntos de Madrid para disuadir a los manifestantes
19:01
La Vuelta cancela la final
Las protestas a favor de Palestina han obligado a la organización de La Vuelta a cancelar la última etapa antes de llegar a la meta
-
