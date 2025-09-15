El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras

La Vuelta tuvo un final abrupto: suspensión de etapa y también de la ceremonia del podio. Porque podio oficial no hubo, pero improvisado, sí. ... Las protestas para denunciar el genocidio en Gaza y contra el equipo Israel Premier Tech han puesto punto final a la carrera y han obligado a los Cuerpos de Seguridad del Estado a emplearse a fondo.

Pero tras el caos que reinó toda la tarde -incluso toda la Vuelta-, los campeones no quisieron quedarse sin la foto de recuerdo. Jonas Vingegaard, Joao Almeida y Tom Pidcock improvisaron una ceremonia en un parking del hotel, alejados de los focos y subidos a neveras. Sí, a neveras. Los tres se colocaron en orden, levantaron sus trofeos y sonrieron a las cámaras en una imagen que, sin duda, quedará para la historia. Pero no fueron los únicos.

La suspensión de las celebraciones posteriores a la etapa impidieron que el cillista Matthew Riccitello, del lsrael, subiera al escenario para recoger el maillot blanco que le corona como el mejor de los jóvenes. Estaba preparado para hacerlo entre abucheos, pero no le han dado la oportunidad. Lo que sí ha hecho el equipo, cuyo dueño es el millonario Sylvan Adams, amigo personal del primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, es sacar pecho de su hazaña en sus redes sociales. Le han felicitado subiendo una imagen vestido de blanco.

Riccitello, ahora bien, también tuvo su momento podio en la ceremonia improvisada en el parking del hotel. Estuvieron todos los maillots y, por supuesto, todos los ciclistas de los Emiratos Árabes Unidos para la clasificación general por equipos.