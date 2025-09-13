La Vuelta recorta 5 kilómetros la última etapa en mitad de la oleada de protestas propalestinas
La carrera no pasará por el distrito de Aravaca pero espera terminar en el centro de Madrid, como estaba previsto
J. G.
Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:51
La organización de la Vuelta a España ha decidido realizar un recorte de cinco kilómetros en la última etapa de esta accidentada edición, marcada por ... la oleada de protestas e incidentes provocados por manifestantes que protestan por el genocidio israelí en Gaza.
La modificación del recorrido supone que los corredores ya no pasarán por el distrito de Aravaca, aunque terminarán en el centro de Madrid, tal y como estaba previsto. La ronda española se decidirá este sábado con la subida a la Bola del Mundo. El danés Jonas Vingeggard mantiene una ventaja de 44 segundos sobre Joao Almeida.
