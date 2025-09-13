El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Guillén, director de LaVuelta. Efe

La Vuelta recorta 5 kilómetros la última etapa en mitad de la oleada de protestas propalestinas

La carrera no pasará por el distrito de Aravaca pero espera terminar en el centro de Madrid, como estaba previsto

J. G.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:51

La organización de la Vuelta a España ha decidido realizar un recorte de cinco kilómetros en la última etapa de esta accidentada edición, marcada por ... la oleada de protestas e incidentes provocados por manifestantes que protestan por el genocidio israelí en Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  2. 2 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  3. 3 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  4. 4

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  5. 5 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  6. 6

    Juan Cofiño: «El PSOE necesita un revulsivo, el que disiente calla para no ser señalado»
  7. 7 Los médicos asturianos se suman a la huelga nacional y pararán el 3 de octubre
  8. 8

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  9. 9 Un fin de semana de mucha música, historia y cerveza en Asturias
  10. 10

    Un consultorio «de primer nivel» para saldar «una deuda» con el barrio de Nuevo Roces, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Vuelta recorta 5 kilómetros la última etapa en mitad de la oleada de protestas propalestinas

La Vuelta recorta 5 kilómetros la última etapa en mitad de la oleada de protestas propalestinas