El Aceites Abril Adba Sanfer incorpora a la pívot gallega de 21 años Lorena Lorenzo

Parece que el Aceites Abril Adba Sanfer quiere dejar atrás las penurias deportivas de las últimas dos temporadas, con descensos agónicos sobre el parqué, ... y está reforzando la plantilla más que nunca desde el regreso del club a Liga Femenina 2 en esta nueva etapa de la competición, ya como tercera categoría nacional.

A los fichajes de Emilie Gudmand, Noemí Ugochukwu, Taylor Janssen y Carmen Martínez se ha unido Lorena Lorenzo, pívot gallega de 21 años que procede del Maristas Coruña. Con ella, las posiciones interiores ya cuentan con tres efectivos para el próximo curso.

Lorena, con experiencia en Liga Femenina 2, llega a Avilés «para continuar creciendo en su andadura como jugadora de baloncesto ofreciendo un gran físico, capacidad y carácter defensivo además de seguridad en la pintura», comentan desde el club avilesino.

Con ocho jugadoras en plantilla, tres renovaciones y cinco fichajes, Carlos Galán tiene la plantilla muy avanzada de cara al inicio de los entrenamientos de pretemporada.