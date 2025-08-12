El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lorena Lorenzo, con Maristas Coruña la pasada temporada. LVA
Baloncesto

El Aceites Abril Adba Sanfer incorpora a la pívot gallega de 21 años Lorena Lorenzo

Carlos Galán ya cuenta con ocho jugadoras en la plantilla más ambiciosa desde el regreso del club a Liga Femenina 2

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Martes, 12 de agosto 2025, 21:02

Parece que el Aceites Abril Adba Sanfer quiere dejar atrás las penurias deportivas de las últimas dos temporadas, con descensos agónicos sobre el parqué, ... y está reforzando la plantilla más que nunca desde el regreso del club a Liga Femenina 2 en esta nueva etapa de la competición, ya como tercera categoría nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  3. 3

    Los primeros menores trasladados desde Canarias a la Península se realojarán en Gijón
  4. 4 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  5. 5

    Los menores trasladados desde Canarias ya están en Gijón: «Hacemos un llamamiento a la calma. Son chicos en situación de mucha vulnerabilidad»
  6. 6

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  7. 7 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  8. 8 Fiestas de San Mateo en Oviedo: más de un centenar de actividades con tres escenarios principales
  9. 9 Madera para bancos, lonas para piscinas, neveras... el trabajo de reciclaje en el prau Salcéu tras el Xiringüelu
  10. 10 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Aceites Abril Adba Sanfer incorpora a la pívot gallega de 21 años Lorena Lorenzo

El Aceites Abril Adba Sanfer incorpora a la pívot gallega de 21 años Lorena Lorenzo