Noemí Ugochukwu lanza un tiro libre en el partido de ayer. Pablo Nosti
Aceites Abril Adba Sanfer 53-Robles Lleida 65

El Lleida rompe el partido tras el descanso para sorprender al Abril Adba Sanfer

Avilés

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:52

En el deporte no hay nada escrito antes de la celebración de un partido. Por eso las trayectorias distintas hasta ahora en Liga Femenina 2 ... del Aceites Abril Adba Sanfer y el Robles Lleida aventuraban un resultado distinto al que se dio este sábado en la cancha central del Complejo Deportivo Avilés. Las catalanas se sobrepusieron a un inicio más titubeante para remontar el vuelo en el segundo cuarto y romper el partido tras el descanso.

