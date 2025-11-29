El Lleida rompe el partido tras el descanso para sorprender al Abril Adba Sanfer

En el deporte no hay nada escrito antes de la celebración de un partido. Por eso las trayectorias distintas hasta ahora en Liga Femenina 2 ... del Aceites Abril Adba Sanfer y el Robles Lleida aventuraban un resultado distinto al que se dio este sábado en la cancha central del Complejo Deportivo Avilés. Las catalanas se sobrepusieron a un inicio más titubeante para remontar el vuelo en el segundo cuarto y romper el partido tras el descanso.

Aceites Abril Adba Sanfer Larsen (6), Sara Fraile (10), Janssen (11), Esther (4), Ugochukwu (10) –equipo inicial– Lorena (6), Carlota (4), Helena (2), Lúa, Carmen y Gabriela. 53 - 65 Robles Lleida Andrea (8), Cerqueda (11), Carla (14), Leticia (8), Laura (14) –equipo inicial– Mertz (2), Rexach (3), Gil (4) y Judith (1). Parciales 16-14, 8-13, 16-25, 13-13.

Árbitros Alberto Martín y Ángel Junco.

Incidencias Complejo Deportivo Avilés, con homenaje previo a Samuel Esteban, jugador de la cantera del Adba Sanfer fallecido en un entrenamiento.

El Abril Adba Sanfer había entrado bien en este duelo con un parcial de dos puntos arriba, aunque pronto cedió terreno en el segundo cuarto, en el que el Robles Lleida le recuperó esa ventaja y tomó tres puntos a su favor antes de pasar por los vestuarios.

Ese tiempo de descanso fue definitivo, porque las jugadoras visitantes marcaron un parcial de 16-25 en el tercer cuarto que ponía una diferencia de doce puntos en el electrónico que no cambiaría en el último parcial para dejar un 53-65 final.

En el Abril Adba, la máxima anotadora fueron Sara Fraile y Noemí Ugochukwu, con 10 puntos cada una. El equipo avilesino es sexto con 14 puntos en nueve jornadas, mientras que el Robles Lleida le recorta terreno y suma ya 11 puntos en la clasificación.