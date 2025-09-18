Montse Tomé (Pola de Siero, 1982) ha pasado los últimos siete años en la RFEF, cinco como técnico asistente en la Selección Femenina de Fútbol ... y otros dos como máxima responsable de las campeonas del mundo. Su salida, después de ganar la Nations League y caer en la final de la Eurocopa en los penaltis contra las defensoras del título, fue difícil de entender. La entrenadora asturiana ha tenido un mes para reflexionar y buscar una nueva vía a su carrera profesional.

–¿Cómo se encuentra?

–Bien, estoy en un momento más estable. Pasé este mes después de saber la no continuidad. Tengo ganas de ver fútbol, valorar las oportunidades junto con mis agentes y pensando mucho en el presente y el futuro.

–¿Qué planes tiene?

–Estoy valorando opciones. Tengo la suerte de contar con un equipo externo que me ayuda y poder centrarme en ver equipos y selecciones, en rodearme de gente de fútbol, que en el día a día muchas veces no puedes. Tengo ganas de entrenar. Después de siete años en la élite del fútbol femenino me siento entrenadora.

–Su despido llegó en un momento complicado, con las plantillas hechas. ¿Tiene ofertas?

–Era un momento difícil, después de la Eurocopa los equipos estaban ya prácticamente en pretemporada. Tampoco esperábamos este final. Tuvimos opciones antes de la Eurocopa que no valoramos porque la intención era seguir en la Selección. Ahora han llegado opciones, pero hay que valorar la mejor. Lo que tengo claro es que si llega algo que es la opción, tengo la energía para empezar ya, pero tengo que ser paciente. He estado 24 horas al día pensando en la Selección.

–¿España o fuera?

–El nivel internacional en ligas es muy atractivo: Inglaterra, EE UU, Francia, Alemania... Las conozco gracias al seguimiento hecho en la Selección. Es un mercado que me gusta y me apetece.

–¿Qué balance hace de sus siete años en la Selección?

–Cuando me paro y pienso siento que ha sido un aprendizaje cada día. Estar en esa Selección con las mejores jugadoras ha sido un reto. He tratado de asumirlo con responsabilidad y disfrute, me gusta ese nivel de exigencia y estoy agradecida por quien nos pusieron. Tengo mucha paz por lo que hemos dado a ese equipo, conseguimos los objetivos.

–Ha pasado un mes de su salida de la Selección. Pasado el tiempo, ¿entiende la decisión?

–No la entiendo pero la respeto. En estos años he podido sentir que hay cosas del fútbol que me gustan y otras no. Siempre se puede mejorar. He sido una persona que se ha dedicado 24 horas a la Selección y mi final se podía haber hecho de otra manera. Entiendo las decisiones, los cambios de ciclo, pero no era la información que yo tenía. Es algo que hay que canalizar y avanzar. Me he quedado muy tranquila con el trabajo, que ha sido espectacular. Los resultados están ahí, luego quien manda decide y eso no depende de mí.

–Su salida llega después de caer en la final por penaltis contra las campeonas. Cuesta entenderlo.

–La élite son números y en nuestro caso no fue lo deportivo. No sabría explicar el por qué, por eso es más difícil entenderlo, pero es lo han decidido otras personas y hay que aceptarlo. No perdimos ningún partido en la Eurocopa, empatamos y en penaltis no tuvimos la fortuna de meterlos, cuando en los entrenamientos entraban casi todos. Tuvimos una media de casi tres goles por partido, en contra menos de uno. A nivel de datos batimos todos los registros. Hemos dejado una manera de jugar que ha enganchado a mucha gente. Es trabajo de todo el equipo técnico y un grupo de jugadoras excepcional que representó lo que sentíamos.

–¿Encontró este tiempo un motivo para el despido?

–No. Hay datos de rendimiento y gestión que hablan de la construcción de un equipo importante con el que se pudiera trabajar a gusto, y eso es un éxito tras lo que veníamos viviendo. Entraron personas diferentes en la dirección y se me escaparía si hablo de otras cosas, he estado centrada en lo deportivo. En los dos últimos años no ha habido una estabilidad en dirigentes. He ido hacia adelante centrándome en el juego.

–¿Le perjudicó la asamblea de Luis Rubiales?

–Quiero pensar que no. Conocía a las jugadoras desde cinco años antes de ser seleccionadora. Nunca tuve ningún problema con ninguna jugadora en mis cinco años de asistente, todos nos conocemos. En aquella asamblea sucedieron cosas con las que no estoy de acuerdo y que ya expliqué. Desde que empezamos a trabajar el equipo vio el nivel que teníamos y cómo hemos evolucionado en el modelo de juego. Siempre tuve una buena relación, profesional, con las jugadoras. A veces las decisiones que tomas benefician al equipo pero no a una jugadora concreta. Ahí el fútbol femenino tiene que evolucionar. Hace falta que aparezca la selección natural, jugadoras cada vez con más nivel y que se valore quien sí quien no. Incorporamos gente como Nacho Fernández, que llevaba 17 años en el fútbol profesional masculino y que ha acercado el profesionalismo todavía más puro a estas jugadoras. Ha sido clave este año. Hemos dado el mejor servicio a un equipo que era el mejor y que seguirá siéndolo.

–Jennifer Hermoso no digirió bien estar fuera de la Selección. ¿Cómo lo vivió?

–Cuando empezó este año hablé con ella, vino a una concentración. Luego pensamos que deportivamente buscábamos otras cosas y en la Eurocopa las jugadoras que estuvieron hicieron un trabajo espectacular. Ante su reacción no podía hacer mucho. Tengo la absoluta tranquilidad de que hemos hecho un trabajo profesional con todas, poniendo por encima al equipo siempre. Hemos estado en cada campo para ver el estado de las futbolistas.

–¿Cómo ha visto cambiar en estos años el fútbol femenino?

–Ha habido una evolución de los clubes a nivel de medios y recursos humanos. Las jugadoras han pasado a estar dirigidas por mejores equipos técnicos, con más personas alrededor, haciendo que estén más cuidadas y puedan pensar en fútbol en su día a día. Ahora pueden dedicarse profesionalmente al fútbol. Físicamente y tácticamente se ha mejorado. Es trabajo de mucha gente, donde se incluyen clubes y federaciones.

–¿Queda mucho para ver a una mujer entrenado un equipo de élite masculino?

–Hay que ir dando pasos. Podría ser hoy, pero como lo vemos quizá lejos, el paso es empezar ver a mujeres en los equipos técnicos. Sería el paso que se podría empezar a dar. En la mirada del fútbol no hay distinción de sexo. Sí hay diferencias en el juego que realizan los chicos, que es más rápido, pero no en cómo veo el partido. El curso de entrenador lo saqué con Scaloni, Pablo Amo, Iraola, que son entrenadores top y cuando nos sentábamos a ver un partido compartíamos sin distinción. Esperemos que llegue pronto.