Montse Tomé, en La Fresneda, localidad en la que reside.

Montse Tomé, en La Fresneda, localidad en la que reside. JUAN CARLOS ROMÁN

Exentrenadora de la Selección Femenina de Fútbol

Montse Tomé: «No entiendo mi salida de la Selección Española, pero respeto la decisión»

«Me quedo muy tranquila con el trabajo, que ha sido espectacular. Quien manda, decide, y eso es algo que no depende de mí»

José Luis González

José Luis González

La Fresneda

Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:44

Montse Tomé (Pola de Siero, 1982) ha pasado los últimos siete años en la RFEF, cinco como técnico asistente en la Selección Femenina de Fútbol ... y otros dos como máxima responsable de las campeonas del mundo. Su salida, después de ganar la Nations League y caer en la final de la Eurocopa en los penaltis contra las defensoras del título, fue difícil de entender. La entrenadora asturiana ha tenido un mes para reflexionar y buscar una nueva vía a su carrera profesional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

