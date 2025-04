El Real Oviedo da un nuevo paso hacia el ascenso tras ganar al Zaragoza (2-0)

El equipo femenino del Real Oviedo sigue con paso firme y decidido camino del campeonato liguero y con ello del ascenso directo a ... Primera RFEF. Las azules siguen descontando jornadas tras vencer al Zaragoza en San Claudio por 2-0, merced a los tantos de Andrea Sordo y Vera Rico.

Tras la victoria en el derbi repetían las de Andrea Suárez como locales para cerrar la jornada liguera. Conservar el único puesto que permite dar el salto de categoría al final del curso regular sin necesidad de jugar un play off es el objetivo fijado por las carbayonas en el tramo final de la temporada y el equipo despachó un partido muy serio. Tras unos primeros minutos igualados en los que Ainhoa Plaza tuvo una buena ocasión para que las visitantes inaugurasen el marcador, poco a poco las locales fueron haciéndose con el control del partido y no tardaron en marcar. Pasada la primera media hora de juego, Andrea Sordo batía a Sonia, a la salida de un córner, para firmar el 1-0. Ya en el segundo periodo, las aragonesas trataron de dar un paso adelante en busca del empate pero apenas generaban peligro, y en el tramo final, las asturianas cerraban definitivamente el choque con un gol de Vera Rico. Tras esta antepenúltima jornada, las azules tendrán dos encuentros por delante para defender el botín, y el primero de ellos será el próximo sábado a las 16:30 horas a domicilio frente a un Racing Féminas Una jornada, en la que si vencen y no lo hace el Europa, las azules se proclamarían matemáticamente campeonas de liga. Las rojiblancas, por su parte, caen a puestos de descenso tras el triunfo del Huesca sobre el Avilés.