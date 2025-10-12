El Sporting Femenino cede ante la Real Sociedad en el tiempo añadido

El equipo femenino del Sporting encajó en su visita a las instalaciones de Zubieta, con el filial de la Real Sociedad como rival, la ... primera derrota de la presente temporada (2-0). Un resultado doloroso para las rojiblancas ya que los dos tantos encajados llegaron en el tiempo añadido del choque.

Las primeras ocasiones de peligro las protagonizaron las jugadoras locales. June fue la primera en avisar con un disparo que se estrelló en el lateral de la red y la meta Carbajal mantuvo a las suyas con vida tras desbaratar un mano a mano con Intza.

Una inoportuna lesión de Nuri Cueto a los 23 minutos de juego obligó al técnico Sergio Nieto a realizar el primer cambio. Pasaban los minutos e Intza nuevamente pudo adelantar a las donostiarras antes del descanso con un disparo que se estrelló en el palo y que posteriormente atajó la meta Carbajal.

Con el 0-0 se llegó al descanso y, tras el paso por el vestuario, el equipo gijonés trató de dar un paso adelante. Ávila tuvo una buena ocasión para inaugurar el marcador con un potente disparo desde la frontal. Respondió pronto el conjunto vasco. Natalia, en la jugada siguiente, evitó que Isasisasmendi marcase el primero de la tarde.

Poco después Abril estrelló un balón en el poste tras un centro de Testa y la defensa local despejó el peligro antes de que Andreu se pudiese hacer con el rebote.

Con intercambio de golpes y el 0-0 inicial se llegó al al final de los noventa minuto,s pero en el tiempo añadido llegaron los goles del filial donostiarra. En el segundo minuto de prolongación, Isasisasmendi adelantó a las suyas sin que Carbajal pudiese evitar el gol. Y, solo dos minutos después, Etxaete firmaba el 2-0 que a la postre fue definitivo.

Quintas en la tabla

Con este resultado, las jugadoras de Sergio Nieto ven frenada su buena dinámica de resultados tras acumular cinco jornadas consecutivas sin perder en este arranque de temporada. Aún así, las futbolistas del Sporting son quintas en la tabla, con once puntos en su casillero, a solo tres del tercer puesto.

Las asturianas se ven superadas en la clasificación precisamente por las donostiarras. La próxima cita para ellas será el próximo sábado, a las 16 horas, en Mareo, donde recibirán la visita del Burgos.