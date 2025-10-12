El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El once inicial que presentó el conjunto sportinguismo en las instalaciones de Zubieta. RSG

El Sporting Femenino cede ante la Real Sociedad en el tiempo añadido

Las jugadoras rojiblancas salen derrotadas de Zubieta tras encajar dos goles en el tiempo extra

Álvaro Fernández

Gijón

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:04

El equipo femenino del Sporting encajó en su visita a las instalaciones de Zubieta, con el filial de la Real Sociedad como rival, la ... primera derrota de la presente temporada (2-0). Un resultado doloroso para las rojiblancas ya que los dos tantos encajados llegaron en el tiempo añadido del choque.

