El Grupo Covadonga vuelve a reinventarse

El equipo de Superliga Femenina 2 del Grupo Covadonga es muy diferente a los del resto de la categoría. La política de cantera que se ... impone en la institución limita mucho las posibilidades de contar con una plantilla en la que el rendimiento sea el primero de los objetivos. Muy por delante van la formación y el respeto a unos valores, los del Grupo, donde lo que prima es el desarrollo de las jugadoras, tanto en lo deportivo como en lo personal.

Con estos condicionantes afronta cada temporada Saúl Pérez, su entrenador, el reto de mantenerse en la segunda división nacional haciendo frente a otros clubes en los que se tira de chequera. «Veo difícil mantenerse, pero también lo veía complicado hace dos años, hace uno...», resume el preparador.

La temporada no ha comenzado bien para las gijonesas, con derrotas en las dos primeras jornadas, que, a pesar de todo, han dejado la impresión de que se puede pelear. Y es que este equipo se ve obligado a reinventarse en cada temporada y la presente no es una excepción. «Tres jugadoras se nos fueron porque iban a hacer un Erasmus. Perdimos a Paula Lorenzana, que era un puntal», sostiene Saúl Pérez, quien destaca el gran trabajo que se hace con la cantera para mantener el pulso en el primer equipo. «Tenemos algunas jugadoras, como Inés Grana y Carmen Casado, que son cadetes. Nuestra capitana, que es la más veterana, tiene 25 años. Luego hay cinco jugadoras de categoría absoluta y otras trece que son juveniles y cadetes».

Con esta configuración, el único objetivo es la permanencia. «El voleibol va camino de la profesionalización. Hay equipos en la categoría que hace ocho años no tenían dinero, pero que ahora cuentan con patrocinadores. La pasada semana jugamos contra el Torrelavega, que tiene solo una jugadora de la ciudad».

Los pilares del equipo

El equipo se apoya ahora en jugadoras que ya tienen peso en el equipo. Sara García, la capitana, es uno de los pilares de una escuadra en la que también destaca Marina Rubiera, una jugadora con «proyección y capacidad», así como Elena Sommer, quien a pesar de su juventud está contando con mucha participación.

De lo que otros clubes no pueden presumir es del contacto que se mantiene con los padres para conseguir que las jugadoras mantengan el rumbo. «Las universitarias dan apoyo a las jóvenes. Ellas tienen que viajar mucho y es algo que hay que compatiblizar con los estudios. Tener un apoyo es lo mejor». Saúl Pérez espera que la presente temporada acabe como las anteriores, salvando la categoría con un equipo joven y cargado de ilusión. Esta tarde en Astillero (19 horas) tendrán una oportunidad para empezar a cambiar el rumbo. «Ahora viene partidos de nuestra Liga».