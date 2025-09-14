El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La expedición española celebra sobre la misma pista su triunfo en el Europeo. RFEP

La jugadora asturiana María Piquero lleva a la Selección Española de hockey patines a lo más alto del Europeo

El conjunto español supera con facilidad a Portugal y se proclama campeona de Europa por novena vez, la octava consecutiva

C. T. T.

Gijón

Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:31

La acción de esta Selección Española Femenina, dirigida desde el banquillo por el seleccionador Sergi Maciá, pero liderada sobre la pista por la asturiana Marta ... Piquero, como si de un valor bursátil se tratase, cotiza al alza. En credibilidad. Pero, sobre todo, en inercia de equipo campeón. Hasta el aficionado menos optimista se ve obligado a claudicar ante el factor numérico de estas jugadoras en este Europeo de Portugal, en el que han quedado sobre la pista, de verdad, los méritos de un grupo durante una semana, con la puntilla del triunfo contundente en la final ante las anfitrionas (7-2).

