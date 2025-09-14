La jugadora asturiana María Piquero lleva a la Selección Española de hockey patines a lo más alto del Europeo

La acción de esta Selección Española Femenina, dirigida desde el banquillo por el seleccionador Sergi Maciá, pero liderada sobre la pista por la asturiana Marta ... Piquero, como si de un valor bursátil se tratase, cotiza al alza. En credibilidad. Pero, sobre todo, en inercia de equipo campeón. Hasta el aficionado menos optimista se ve obligado a claudicar ante el factor numérico de estas jugadoras en este Europeo de Portugal, en el que han quedado sobre la pista, de verdad, los méritos de un grupo durante una semana, con la puntilla del triunfo contundente en la final ante las anfitrionas (7-2).

No se trata precisamente de una competición que conceda permiso para el respiro, pero el equipo español no tropieza porque es inabordable. Y lo hace con Marta Piquero, la directora de juego de este equipo. Una jugadora con un palmarés envidiable e imprescindible por su experiencia y constancia, la que más llama la atención por su trayectoria, con cuatro coronas mundialistas y, desde este sábado, otras tantas europeas.

Al terminar la final al ritmo de 'somos campeonas de Europa, somos campeonas de Europa', antes de colgarse del cuellos sus flamantes medallas, los aficionados españoles, muchos de ellos familiares de las jugadoras, también estallaron en aplausos, vítores y cantos. España vuelve a ser campeona. Revalida su título conseguido en Olot hace dos años, suma un nuevo trofeo continental en su palmarés y hace historia una vez más. Nueve entorchados europeos, ocho consecutivos.

España remontó el 1-0 adverso en la primera mitad, dominó el encuentro de principio a fin, y firmó una competición sobresaliente para terminar ganando la final por 7-2.

Con un Pabellón Rota dos Moveis presentando una gran entrada, ambas selecciones sabían desde el inicio lo que se estaban jugando. La primera en golpear fue Portugal, que inauguró el marcador con un gran gol de Marlen Sousa. A partir de aquí, la selección española no tardó en reaccionar y dominó por completo la primera mitad con cuatro goles obra de Aina Florenza (2), María Sanjurjo y Aimee Blackman.

En el segundo tiempo, el control de las españolas continuó y la capitana, la asturiana Marta Piquero, puso el 5-1 en el electrónico. A los siete minutos del segundo tiempo, Portugal redujo distancias mediante Beatriz Varzeas, pero los tantos de Aina Florenza y María Sanjurjo, de nuevo, terminaronponiendo el 7-2 definitivo y dando el noveno trofeo de campeonas para la selección española de hockey patines. Los números son claros: el conjunto nacional liderado por Marta Piquero terminó su participación en el Europeo con un balance de 48 goles a favor y solo 3 en contra.