Nuri Cueto decide para las rojiblancas en el último suspiro

El Sporting femenino va el buen camino para evitar los problemas de la última temporada. Las rojiblancas, después de cinco jornadas, siguen invictas y ... han logrado amarrar 11 puntos, un botín que les permite asomar la cabeza cerca de la zona noble de la clasificación.

Ayer sumaron una nueva victoria. Sufrida como pocas pero justa a la vista del desarrollo del partido. Nuri Cueto, en el último instante del encuentro, desequilibró un resultado que vuelve a sonreir al equipo dirigido por Sergio Nieto.

El cuadro gijonés empezó mandando en el campo número 5 de Mareo. Suyas fueron las primeras ocasiones de gol. Ávila rozó el gol en el primer tramo del primer periodo. A la media hora de partido, zapatazo desde fuera del área de Mariuca que sorprende a la portera del Bizkerre. El conjunto vizcaíno se estiró a por el empate y empezó a poner en aprietos a Carbajal. No obstante, las rojiblancas tuvieron ocasiones para ampliar la renta en las botas de Arratia y Testa. El Bizkerre se encontró con el empate en una acción de Garazi. El equipo de Getxo tuvo ocasión para voltear el resultado pero el balón se estrelló con la madera. Despertó el Sporting y Ávila dispuso de una oportunidad mayúscula para romper la igualada pero falló en el mano a mano. Carbajal negó el tanto a Nagore minutos después. El Sporting peleó y no se conformó con el empate. En el tiempo añadido, Yaiza aprovechó un rechace para ceder el balón a Nuri Cueto que no falló para llevar la alegría a las gradas de Mareo.