La joven piloto de kárting Alba Cueva toma velocidad antes de competir en Dubái y Abu Dabi

El fuerte rugido no de uno, sino de varios motores de dos tiempos, suena de fondo entre curvas que se trazan a centímetros del asfalto. ... Huele a gasolina y a rueda quemada. Porque detrás de cada Alonso o Verstappen, por ejemplo, hay incontables fines de semana de kárting. No es casualidad: el kart enseña lo esencial. Sin telemetrías complejas ni ingenieros que suavicen errores, el piloto aprende a sentir cada vibración y cada pérdida de agarre. La precisión en el frenado, la lectura de las condiciones de pista y la gestión de la presión se desarrollan aquí. En la auténtica escuela del automovilismo.

Los éxitos de Alonso han supuesto un antes y un después en Asturias. Para un deporte como el automovilismo, tener o no a alguien luchando entre los 'grandes', sea cual sea la categoría, es determinante. Porque hay, y seguirá habiendo, grandes jóvenes promesas llamando a la puerta. Nombres como el de la jovencísima Alba Cueva, que aportan su esfuerzo y tesón en cada prueba.

El kárting asturiano comenzó hace unos años ya a ganarse el respeto de sus rivales. Alba se inició en los karts a los cuatro años, después de presenciar un entrenamiento de su prima. Ahora, a los doce, la piloto nacida en Noreña compite, gracias al apoyo familiar y también de patrocinadores como Seresco, en el programa 'Champions of the Future 2025', una iniciativa impulsada por la F1 Academy que busca descubrir y desarrollar a las mejores jóvenes promesas a nivel mundial.

En un kart todo es directo: lo que haces con las manos o los pies tiene una consecuencia inmediata. Y eso sigue siendo cierto para las nuevas generaciones. La asturiana ya ha participado en cuatro de las seis citas programadas, que cuentan con unas parrillas en las que ya se miden nombres que suenan en los pasillos de las academias de F-1 porque la estrategia de las escuderías ha cambiado. Ya no esperan a la Fórmula 4: fichan en kárting.

Alba marcha en la decimoquinta posición entre 43 participantes y reúne todo lo que se busca en un piloto: Primero, la velocidad pura, esa intuición para adelantar sin tocar y defender sin perder ritmo, la capacidad de comunicación técnica y, finalmente, la madurez emocional.

En su horizonte ya aparecen las últimas pruebas: Dubái (24-26 de noviembre) y Abu Dabi (1-3 de diciembre). Mientras tanto, arrasó (lo ganó todo) en la última prueba del Campeonato de Galicia, hace quince días, y en la Carrera de Campeones by Lecont de Castilla y León, que tuvo lugar este fin de semana.

Alba ya mira al futuro inmediato, que pasa en 2026 por dar el salto de la categoría mini a la júnior –ya ha rodado con el nuevo kart, que supone un gran salto de velocidad, salidas de curva, frenado...– y por repetir su participación en el programa 'Champions of the Future'. «Tiene muchas ganas», asegura su padre y mecánico, Rubén Cueva.