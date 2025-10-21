El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
Alba, con el trofeo de la Carrera de Campeones de Castilla y León. A. C.

La joven piloto de kárting Alba Cueva toma velocidad antes de competir en Dubái y Abu Dabi

A la espera de terminar el programa 'Champions of The Future 2025', la asturiana arrasa en la última prueba del regional de Galicia y en la Carrera de Campeones de Castilla y León

Eduardo Alonso

Eduardo Alonso

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 09:58

El fuerte rugido no de uno, sino de varios motores de dos tiempos, suena de fondo entre curvas que se trazan a centímetros del asfalto. ... Huele a gasolina y a rueda quemada. Porque detrás de cada Alonso o Verstappen, por ejemplo, hay incontables fines de semana de kárting. No es casualidad: el kart enseña lo esencial. Sin telemetrías complejas ni ingenieros que suavicen errores, el piloto aprende a sentir cada vibración y cada pérdida de agarre. La precisión en el frenado, la lectura de las condiciones de pista y la gestión de la presión se desarrollan aquí. En la auténtica escuela del automovilismo.

