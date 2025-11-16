La Curtidora Uniovi cede ante el potencial del Sestao y victoria del Fertiberia Los Campos

La séptima jornada deparó una de cal y otra de arena para los equipos de la comarca avilesina en Primera Nacional de voley femenino. A ... estas alturas de la temporada, La Curtidora Uniovi y el Fertiberia Los Campos tienen focalizados objetivos distintos, sin perder de vista asegurar un año más en la categoría.

En el caso de las avilesinas, visitaba Los Canapés uno de los mejores equipos en este arranque liguero, el Sestao, que demostró el potencial que lo mantiene en el segundo puesto de la clasificación. Las vascas ganaron en Avilés por cero sets a tres (18-25, 19-25 y 18-25) en un partido que consolida su estatus para luchar por metas ambiciosas.

Ampliar El Fertiberia Los Campos superó con claridad al Aule León.

Por su parte, el Fertiberia Los Campos tenía un partido menos exigente en su pabellón y demostró por qué es posiblemente el equipo revelación de la categoría a estas alturas de la temporada. Las corveranas vencieron por 3-0 al Aule (25-19, 25-15 y 25-22) en una buena actuación de Alba y Nerea al pase, y parecen confirmar que están en la parte alta de la clasificación para quedarse, porque ya han abierto brecha con el cuarto equipo clasificado. El Fertiberia Los Campos ocupa la tercera plaza con 18 puntos, empatado con el Sestao y a un punto del líder, el Ciudad de A Coruña. El cuarto clasificado es el Xuvenil Teis, con 14 puntos, a cuatro de las corveranas.

El calendario ha deparado un enfrentamiento entre primero y tercero en la octava jornada el próximo fin de semana. Será el domingo, día 23 de noviembre, en la cancha del Ciudad de A Coruña. El líder y favorito al ascenso recibirá al Fertiberia Los Campos a las doce del mediodía.

Por su parte, La Curtidora Uniovi también juega fuera de casa, aunque no saldrá de Asturias, ya que disputará un derbi regional con el CV Oviedo el sábado 22 de noviembre, a las 17 horas.