El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Primera foto de familia de la temporada del equipo sénior femenino del Fertiberia Los Campos, que dos temporadas después regresa a Primera Nacional. Arnaldo García
Voleibol

El Fertiberia Los Campos regresa a Primera Nacional con cambios e ilusiones renovadas

El gijonés Gabi Pérez sustituye a Jesús Iglesias al frente de un equipo cuyo fichaje estrella es el de Patricia Franco, excapitana de Curtidora

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:10

El Fertiberia Los Campos ya está trabajando sobre la pista para preparar su regreso a Primera Nacional dos temporadas después. Tras una primera de ... transición, el pasado curso regresó al banquillo Jesús Iglesias y, reclutando a veteranas como Elvia García o Natalia Peña, así como promocionando a varias jugadoras de la actual generación cadete que tantas alegrías lleva dando al club desde bien pequeñitas, consiguió un ascenso que ha derivado en varios cambios tanto dentro como fuera de la cancha del Alfonso Rodil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  2. 2 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  3. 3

    Las grandes superficies en Asturias se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  5. 5 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  6. 6 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  7. 7

    La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género
  8. 8 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  9. 9

    Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año en Asturias al no acudir el paciente a la cita programada con el médico
  10. 10 ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Fertiberia Los Campos regresa a Primera Nacional con cambios e ilusiones renovadas

El Fertiberia Los Campos regresa a Primera Nacional con cambios e ilusiones renovadas