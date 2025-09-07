El Fertiberia Los Campos regresa a Primera Nacional con cambios e ilusiones renovadas

El Fertiberia Los Campos ya está trabajando sobre la pista para preparar su regreso a Primera Nacional dos temporadas después. Tras una primera de ... transición, el pasado curso regresó al banquillo Jesús Iglesias y, reclutando a veteranas como Elvia García o Natalia Peña, así como promocionando a varias jugadoras de la actual generación cadete que tantas alegrías lleva dando al club desde bien pequeñitas, consiguió un ascenso que ha derivado en varios cambios tanto dentro como fuera de la cancha del Alfonso Rodil.

Cumplido su cometido, Jesús Iglesias ha vuelto a dar un paso al lado y en su lugar llega al Fertiberia Los Campos una institución del voleibol asturiano, el gijonés de 59 años Gabi Pérez. Posiblemente el mejor colocador de la historia del deporte a nivel regional, en su día presidente y entrenador del CID Jovellanos, además de seleccionador asturiano, procede del Grupo Covadonga, donde continuará manteniendo algún vínculo en la cantera.

Ampliar Las fichajes confirmadas de esta temporada, Nerea Pérez, Ainara Barrero y Patricia Franco. Arnaldo García

«Llevo muchos años entrenando en la base, pero me hacía ilusión el proyecto que me ofrece Los Campos. A muchas de las chicas jóvenes ya las conozco de la selección, son una generación que viene trabajando muy bien desde hace muchos años, y a las mayores las iré conociendo poco a poco, aunque ya he visto vídeos de la temporada pasada porque la Segunda no era una categoría que siguiera habitualmente», comenta el preparador.

Como recién ascendido, Gabi tiene claro que el objetivo de la temporada es «mantener la categoría», así como continuar con la filosofía del club, que mezcla veteranía con juventud, apostando por la cantera. Además, confía en que el Alfonso Rodil sea una cancha en la que el equipo sea muy difícil de batir. «He jugado muchos partidos en Los Campos como rival e incluso en categorías inferiores ya se respiraba un gran ambiente. Está claro que no es muy habitual, juega a nuestro favor y debemos aprovecharlo».

Ampliar Iván Álvarez, segundo, y Gabi Pérez, primer entrenador. Arnaldo García

En cuanto a la plantilla, causan baja Elvia García, Nerea García, Ceci Montes y Alba Sánchez, esta última con destino a Curtidora Uniovi, y los fichajes confirmados por ahora son Nerea Pérez (La Calzada), Ainara Barrero (Curtidora Uniovi) y como incorporación estrella Patricia Franco 'Pato', capitana de Curtidora Uniovi las últimas temporadas y una de las mejores jugadoras asturianas de los últimos tiempos.

El equipo mantendrá la base del año pasado, con alguna confirmación pendiente. «No descartamos alguna incorporación en algún puesto concreto y completaremos con jugadoras de categorías inferiores», comenta el presidente del club, Carlos Pérez, pues hay alguna jugadora que se encuentra a prueba con el equipo esta pretemporada.

En cuanto a la preparación, el club está cerca de cerrar algún amistoso previo a la Copa Principado. El primer partido de liga será el sábado 4 de octubre, a partir de las 20 horas en el polideportivo Alfonso Rodil de Los Campos ante el Conforgal Xuvenil Teis de Galicia.