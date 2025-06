La asturiana Paola Piñera, doble campeona de España de tenis en categoría cadete

Paola Piñera sigue cumpliendo etapas a pasos agigantados. A sus catorce años, la tenista asturiana conquistó este domingo el Campeonato de España en categoría ... cadete en el cuadro individual. Un día antes, el sábado, la jugadora se había alzado con el trofeo en dobles junto a la catalana Carla Vázquez en la cita que se celebró en Girona. «La verdad que fue todo muy bien. Disfruté mucho y los partidos fueron muy disputados, sobre todo en la final», reconocía la propia jugadora.

En el partido por el trofeo del cuadro individual, Piñera se impuso a su amiga Mireia Sagristá por 6-4 y 6-1. «En el primer set estuvimos las dos a un muy buen nivel. Y en el segundo sí que fui algo más agresiva y pude llevarme el partido». Y eso que su preparación para la cita no había sido la ideal. «Venía de dos meses complicados porque había estado lesionada después de un esguince que me hice en la rodilla en el Campeonato de Asturias». La semana pasada por fin pudo volver a competir en un torneo internacional en Dinamarca, en el que buscaba puntos para el circuito Grand Slam junior. Llegó hasta la final, donde no pudo vencer.

Las sensaciones eran buenas, pero aun así su triunfo ha sorprendido. A su preparación se suma la precocidad con la que ha conseguido el trofeo. Nacida en septiembre de 2010, Paola es cadete de primer año por lo que se ha impuesto en una categoría en la que muchas de sus rivales la aventajaban en un curso, un detalle que no es menor en estas edades. «Ya se había proclamado también campeona en categoría alevín e infantil cuando era de primer año», recuerdan desde el entorno familiar.

«Me gustan Coco Gauff por su capacidad de estar concentrada siempre y Sabalenka por su agresividad en la pista»

Los pies en el suelo

Desde el mismo, prefieren ser cautos con la progresión de la jugadora. «Es verdad que tiene un palmarés sorprendente para su edad, pero vale más ser prudentes. El tenis es un deporte muy complejo y muy solitario». Paola lleva cuatro años viviendo en Cataluña, pero su licencia federativa sigue siendo por Asturias. «Nos gusta que siga representando a la región de la que tiene raíces». La pasión por el deporte a Paola le viene de familia. Es hija de Susana Celorio y del exjugador rojiblanco Isma Piñera. La joven tenista alterna semanas de entrenamiento en la ciudad condal con otras en Asturias, donde se ejercita con el entrenador Esteban Carril, en el Grupo Covadonga. «Intento ir cada día construyendo una mejor tenista, paso a paso».

La flamante campeona nacional está terminando de cursar tercero de ESO. Por ahora, no tiene claro hacia donde enfocar sus estudios, ni falta que le hace. Más claro lo tiene cuando se le preguntan sus referentes en el cuadro profesional. «Coco Gauff y Sabalenka». De la primera destaca «su capacidad de estar concentrada y luchándolo todo» y de la segunda «su juego agresivo». Es ese uno de los rasgos que ella quiere incorporar a su juego. «Quiero ser más agresiva»·, reconoce sin perder la perspectiva de que a su carrera deportiva aún le quedan muchos puntos.