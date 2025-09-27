El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una acción del encuentro entre el Telecable y el Palua, frente al banquillo gijonés. RFEPATINAJE
Supercopa de España: Palau 1-0 Telecable

El Telecable Hockey se queda sin su primera final

El equipo de Natasha, falto aún de rodaje, cae en las semifinales de la Supercopa de España por un gol producto de una desafortunada jugada

C. T. T.

Gijón

Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:57

Las jugadoras del Telecable Hockey llevan todos estos años empeñadas en conseguir todos los objetivos o metas que se propongan. Este sábado fue, de ... algún modo, el 'primer baile' de este renovado conjunto gijonés liderado por Natasha Lee, al que le falta todavía rodaje. No logró pasar a la final de la Supercopa de España –cayó por 0-1 ante el Generali HC Palau–, pero no por falta de méritos, ya que disfrutó de más ocasiones que su rival en un partido intenso, sino que simplemente le faltó acierto ante la portería contraria y, sobre todo, pagó, en forma de gol, una desafortunada jugada que dio el pase a las catalanas, que se medirán hoy al Esneca Fraga.

