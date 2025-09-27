El Telecable Hockey se queda sin su primera final

Las jugadoras del Telecable Hockey llevan todos estos años empeñadas en conseguir todos los objetivos o metas que se propongan. Este sábado fue, de ... algún modo, el 'primer baile' de este renovado conjunto gijonés liderado por Natasha Lee, al que le falta todavía rodaje. No logró pasar a la final de la Supercopa de España –cayó por 0-1 ante el Generali HC Palau–, pero no por falta de méritos, ya que disfrutó de más ocasiones que su rival en un partido intenso, sino que simplemente le faltó acierto ante la portería contraria y, sobre todo, pagó, en forma de gol, una desafortunada jugada que dio el pase a las catalanas, que se medirán hoy al Esneca Fraga.

Espectacular y luchadísima resultó la primera semifinal que ofrecieron el Telecable y Generali HC Palau a pesar del corto marcador con el que se definió el encuentro. Tras unos primeros de tanteo, fue el conjunto local el que subió la intensidad de juego, con defensas muy presionantes que limitaban el juego ofensivo de su rival y, a la vez, trataban de buscar ataques directos mediante bloqueos para pases interiores.

Así las cosas, la de Natasha Lee gozaron de las mejor ocasiones, que, sin embargo, chocaron una y otra vez con las intervenciones de la portera Laura Vicente bajo palos. La tuvo, en la jugada quizás más clara, Marta Piquero. La internacional interceptó un pase y se quedó solo frente a la portera de Palau, pero no acertó a batirla.

Los minutos transcurrían y el Telecable parecía encontrarse más cómodo en pista, pero el cuadro catalán realizaba una defensa muy seria, apoyado en su portera, y también mostraba su potencial ofensivo en buenas transiciones y con mucho juego por detrás de portería, aunque sin mayores problemas para Viki Careta en la portería asturiana, que resolvía con seguridad. A punto estaría Laia Juan de romper la igualada en una transición muy bien ejecutada que finalizaba con una asistencia al segundo palo de Nuria Almeida, pero a la que no llegaba por muy poco. En los minutos finales del primer periodo, algunas imprecisiones de las de Natasha Lee hicieron que el conjunto catalán encontrara sus mejores minutos sobre la pista, haciendo intervenir a Viki para mantener el marcador inalterado, llegándose al descanso con el 0-0 inicial.

En la segunda mitad volvía a saltar al terrazo el equipo gijonés con intensidad, buscando ya la portería en la jugada de saque inicial, encontrando posteriormente una gran ocasión Nuria Almeida al hacerse con la bola en mitad de la pista para llegar a la portería rival libre de marca, aunque de nuevo la portera catalana desbarataba la ocasión.

Sobre la línea

El paso de los minutos cambiaba poco el panorama, si acaso con ambos conjuntos centrándose un poco más en no cometer errores, pero el Palau sacaba petróleo de una jugada un tanto embarullada que finalizaba con la bola traspasando tan solo por unos centímetros y durante apenas un segundo la línea de portería, lo suficiente para que los colegiados señalaran el gol que a la postre sería decisivo.

A partir de ese momento, el conjunto dirigido por el asturiano Keko Iglesias se echaba un poco más atrás para asegurar el resultado, mientras que el Telecable buscaba el empate con más corazón que cabeza, con muchas llegadas a la portería rival, pero sin poner en demasiados apuros a la portera.