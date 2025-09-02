El Telecable Hockey se cita con su afición

La plantilla del Telecable Hockey de 2025, pese a las ausencias –la capitana Sara Lolo y Vicky decidieron colgar los patines, Sara Roces ... inicia una nueva etapa en el Benfica y Fernanda Hidalgo ha regresado a su Chile natal–, es joven, talentosa, bien dibujada por Fernando Sierra, mejor dirigida por una Natasha Lee en estos primeros días de entrenamiento –Viky Careta, Marta Piquero, Nuria Almeida, Judith Cobián y Mariona Colomer se encuentran con sus selecciones nacionales– que ha sabido cómo trasladar toda su magia a su labor como entrenadora, y cuenta con un plantel de jugadoras que vienen atrás golpeando fuerte, a las que se han unido refuerzos de garantía.

Este lunes, en un escenario como el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, tuvo lugar la presentación del Trofeo de la Manzana y el Torneo Villa de Gijón. Presentados por el Patronato Deportivo Municipal y organizados por el club de La Calzada, el primero se disputará este fin de semana y el segundo, el siguiente. «Que estos torneos sean el inicio de una estupenda temporada tanto para el equipo femenino como para el masculino», afirmó el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, que agradeció el apoyo a los patrocinadores y animó a todo el mundo a «disfrutar de estas dos citas».

El VII Torneo Sidrería La Montera Picona-ADN Asturias (Trofeo de la Manzana) cumplirá ya siete ediciones de forma ininterrumpida. El Telecable decidió en el año 2019 un trofeo que sirviera para dar el pistoletazo de salida a cada temporada, en el que el primer equipo se presentara ante la afición, con un partido frente a rivales de entidad. Este año está citados tres equipos, además del anfitrión, en formato de semifinal y final, contando con el conjunto portugués Escola Livre de Azemeis, actual campeón de la Europa Cup, el CP Las Rozas madrileño de la OK Liga, y el CP Mieres, equipo asturiano que este año competirá también en la Ok Liga.

En cuanto al torneo masculino, el XXVI Torneo Asturpersa Villa de Gijón es, con sus 26 ediciones celebradas, un cita de referencia para el hockey patines masculino, con una participación de cuatro equipos de categoría nacional, entre los que está el OK Bronce del Telecable y el Coslada de Madrid, el Santutxu de Bilbao y el Oviedo Booling.