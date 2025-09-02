El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Presentación de los dos torneos del Telecable, este lunes, en el Ayuntamiento de Gijón. DAMIÁN ARIENZA
Hockey patines

El Telecable Hockey se cita con su afición

Los trofeos de la Manzana y el Villa de Gijón darán el pistoletazo de salida a la temporada del equipo femenino y masculino

Eduardo Alonso

Eduardo Alonso

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:11

La plantilla del Telecable Hockey de 2025, pese a las ausencias –la capitana Sara Lolo y Vicky decidieron colgar los patines, Sara Roces ... inicia una nueva etapa en el Benfica y Fernanda Hidalgo ha regresado a su Chile natal–, es joven, talentosa, bien dibujada por Fernando Sierra, mejor dirigida por una Natasha Lee en estos primeros días de entrenamiento –Viky Careta, Marta Piquero, Nuria Almeida, Judith Cobián y Mariona Colomer se encuentran con sus selecciones nacionales– que ha sabido cómo trasladar toda su magia a su labor como entrenadora, y cuenta con un plantel de jugadoras que vienen atrás golpeando fuerte, a las que se han unido refuerzos de garantía.

