El Oviedo femenino rasca un punto en el tiempo añadido

El Real Oviedo femenino sumó un importante punto en su visita al Nou Sardenya donde se enfrentaba al Europa (2-2), recién ascendido y rival ... directo por la permanencia en Primera RFEF. Retomaban las azules la competición liguera tras un fin de semana de parón por la disputa de las ventanas internacionales, con la intención de prolongar su buen momento tras la victoria ante el Cacereño.

El partido no comenzó bien y se torció pronto. En el minuto 4 de juego el conjunto catalán aprovechó un error en la salida del balón y Miriam con un potente disparo desde la frontal del área batió a Laura Martínez para adelantar a las locales. Natalia tuvo poco después el 2-0, pero la portera azul evitó el tanto. A partir de ahí, reaccionó el equipo azul y Sheila Garrido puso el empate antes del descanso. Minutos después del gol, Gema Ginés se retiró lesionada dejando a Auñón su puesto en el terreno.

Ya en el segundo periodo, el cuadro catalán volvió a gozar de dos claras ocasiones. Natalia estrelló el cuero en el palo de la portería defendida por Laura Martínez, Ainhoa recogió el rechazo, y su disparo se fue por encima del larguero. Eran los preámbulos del 2-1, porque en el minuto 74, Natalia batía a la meta azul con un lanzamiento de falta magistral que se coló por la escuadra.

Tras el tanto, el equipo carbayón dio un paso adelante en busca de la igualada. Andrea Suárez movió sus piezas dando entrada a jugadoras ofensivas pero con las azules volcadas en ataque, las locales pudieron cerrar definitivamente el choque. Natalia no acertó a definir en un mano a mano con Laura y ya en el tiempo extra, cuando parecía que los puntos se los iban a quedar en Barcelona, apareció Raissa Mbappé para rematar una falta botada por Eva Lois y hacer el 2-2 definitivo.

Tras el empate, el equipo asturiano sigue a un punto de la permanencia que marca precisamente el Europa. La próxima cita para las oviedistas será en El Requexón donde recibirá la visita del filial del Real Madrid.