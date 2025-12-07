El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las jugadoras de partida del equipo carbayón en tierras catalanas. R. O.
Europa 2-2 Real Oviedo

El Oviedo femenino rasca un punto en el tiempo añadido

Mbappé, con un gol en el tiempo extra, rescató un importante punto para las azules en el duelo directo en el Nou Sardenya ante el Europa

Álvaro Fernández

Oviedo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:28

El Real Oviedo femenino sumó un importante punto en su visita al Nou Sardenya donde se enfrentaba al Europa (2-2), recién ascendido y rival ... directo por la permanencia en Primera RFEF. Retomaban las azules la competición liguera tras un fin de semana de parón por la disputa de las ventanas internacionales, con la intención de prolongar su buen momento tras la victoria ante el Cacereño.

