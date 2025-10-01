El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jorge Pañeda, Sara Ouzande y Ángela Pumariega. PDM
Piragüismo

«Queremos que Sara Ouzande sea una referente para los jóvenes de cualquier disciplina»

El edil de Deportes, Jorge Pañeda, y la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, reconocieron a la palista en las instalaciones del Patronato Deportivo

I. García

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:15

El Patronato Deportivo Municipal recibió este miércoles en sus instalaciones a la flamante campeona mundial en K-4 500 Sara Ouzande. «Hemos aprovechado ... para presentarle al personal de nuestras instalaciones», explicaba el concejal de Deportes de Gijón, el popular Jorge Pañeda. Junto a él y la propia Ouzande también asistió la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, conocedora del mundo de las embarcaciones. La edil fue oro olímpico en vela en los Juegos de Londres 2012.

