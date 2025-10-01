«Queremos que Sara Ouzande sea una referente para los jóvenes de cualquier disciplina»

El Patronato Deportivo Municipal recibió este miércoles en sus instalaciones a la flamante campeona mundial en K-4 500 Sara Ouzande. «Hemos aprovechado ... para presentarle al personal de nuestras instalaciones», explicaba el concejal de Deportes de Gijón, el popular Jorge Pañeda. Junto a él y la propia Ouzande también asistió la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, conocedora del mundo de las embarcaciones. La edil fue oro olímpico en vela en los Juegos de Londres 2012.

«Lo hacemos como un reconocimiento a una gijonesa que lleva el nombre de la ciudad por todo el mundo», incidía Pañeda, quien también tuvo el detalle de regalarle a la remera de 29 años «una de nuestras características chaquetas del Hípico».

Ouzande acudió al Centro Municipal Integrado de El Coto con las tres medallas conquistadas este verano. La plata cosechada en el Europeo de Racice (República Checa) y los oros en la Copa del Mundo de Szeged, con el que la embarcación femenina se clasificó para el Campeonato del Mundo celebrado en las aguas de Milán, en el que coronaron la temporada consagrándose como campeonas del mundo. Todas en la modalidad K4-500 femenino, en la que Ouzande compite junto a la asturiana Lucía Val, Estefanía Fernández y Bárbara Prieto. «Queremos que sea un referente no solo para la ciudad, sino para los jóvenes de cualquier disciplina», expuso el concejal.

Un año histórico

«Hemos hecho historia», sintetizaba Ouzande al término de la regata que la coronó como campeona del mundo el pasado 22 de agosto. La palista reconocía que el curso 2025 del K4 femenino español había sido un año «histórico» con esos dos oros y una plata de los que ayer hizo gala. Precisamente colgarse una presea, pero en unos Juegos Olímpicos, es una de las pocas metas que le queda a Ouzande y su equipo tras el sexto puesto en París 2024.