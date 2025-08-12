El Real Oviedo femenino apuesta por el azul en su nueva equipación

Temporada de muchos cambios en el Real Oviedo femenino. El equipo carbayón no solamente cambiará de categoría tras el ascenso y de sede para ... los partidos que disputará como local este curso. Las pupílas de Andrea Suárez verán también modificada su indumentaria habitual. El conjunto oviedista utilizará a partir de este año única y exclusivamente el color azul en su primera equipación dejando atrás el pantalón blanco con el fin de mejorar la comodidad de sus jugadoras durante los partidos.

Una apuesta que la entidad ha decidido tomar, según explican sus responsables, debido a la inseguridad que las prendas blancas pueden generan en las jugadoras en los periodos de menstruación.

Esta medida sigue la línea que ya decidieron tomar otros clubes y federaciones en los últimos años. «Para nosotras es importante escuchar siempre a las futbolistas y de ahí este cambio. No queríamos simplemente hacer el cambio para mejorar las condiciones de trabajo de las deportistas, sino que queríamos explicarlo y hacer partícipe a la afición», , señala la directora general del Real Oviedo femenino, María Suárez.

«Sabemos que el blanco siempre va a ser también nuestro color, pero no nos cabe duda tampoco de que apostando enteramente al azul vamos a representar con el mismo desempeño el orgullo, valor y garra a esta entidad», apostilla la responsable del conjunto femenino.