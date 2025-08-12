El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dos jugadoras con la nueva equipación que incluye el pantalón azul. R. O.

El Real Oviedo femenino apuesta por el azul en su nueva equipación

La entidad ha decidido tomar esta decisión debido a la inseguridad que el pantalón blanco puede generan en las jugadoras en los periodos de menstruación

Álvaro Fernández

Oviedo

Martes, 12 de agosto 2025, 20:01

Temporada de muchos cambios en el Real Oviedo femenino. El equipo carbayón no solamente cambiará de categoría tras el ascenso y de sede para ... los partidos que disputará como local este curso. Las pupílas de Andrea Suárez verán también modificada su indumentaria habitual. El conjunto oviedista utilizará a partir de este año única y exclusivamente el color azul en su primera equipación dejando atrás el pantalón blanco con el fin de mejorar la comodidad de sus jugadoras durante los partidos.

