El Sporting Femenino no remata y el Real Avilés rescata un punto

El derbi entre el Sporting y el Real Avilés se saldó con un empate (2-2) en las instalaciones de la Escuela de Mareo. Tan ... solo cuatro días después de que se viesen las caras en la Copa de la Reina, ambos conjuntos se volvían a encontrar en el campeonato liguero en un duelo igualado en el que pronto llegó el primer gol.

A los cuatro minutos de juego el colegiado señaló un penalti por una falta dentro del área de Laura Tomás sobre Abril, que la propia centrocampista permitía a las rojiblancas adelantarse en el marcador. Veinte minutos más tarde, Nuri Cueto metió un centro al área, donde se elevó Ainoa para cabecear y batir a la meta Elena Casado.

Después de encajar el segundo gol, reaccionó el equipo blanquiazul. Elena Pradilla de vaselina batía a Alba Fuertes a su salida tras un error en el despeje de la zaga local. Abril pudo aumentar la ventaja para el Sporting haciendo un gran control desde el área pequeña, pero su remate se fue alto. Daniela, capitana del Real Avilés Industrial, probó con dos disparos lejanos, sin acierto de cara a portería.

Con el 2-1 en el marcador se llegó al descanso y, tras el paso por los vestuarios, Rosa dejó un balón atrás a Alba Fuertes. En ese instante apareció Lobo para presionar a la portera, hacerse con el control del esférico y poner el empate en el marcador.

Triunfo del Real Oviedo

Mientras, el Real Oviedo sumó su primera victoria de la temporada ante el Tenerife B (2-0). Tras sellar el pase a la segunda ronda de la Copa de la Reina, el equipo de Andrea Suárez se estrenaba en El Requexón recibiendo al filial insular, en el primer partido como local de la temporada en Primera RFEF. Un choque en el que las azules se mostraron superiores a su rival y apenas pasaron apuros en defensa. Así las cosas el gol no tardó en llegar. A los tres minutos de juego, Eva Lois aprovechó un error de la meta Sara Niz, a la salida de un saque de esquina, para meter la punta de la bota e inaugurar el marcador.

El equipo carbayón tuvo incluso varias ocasiones para ampliar su renta antes del descanso. Mbappé probó fortuna con un disparo lejano que detuvo Sara Niz sin mayores problemas y, en una nueva jugada de estrategia, Marina Martín no llegó a cabecear en el segundo palo un córner botado desde la derecha.

Ya en el tiempo de prolongación de la primera parte, Laura desbarató una buena ocasión visitante en un balón que se envenenó tras tocar en Lois. Fue el único peligro que generó el equipo chicharrero.

Nada más arrancar el segundo período y tras una buena jugada, Gema Ginés ganó la línea de fondo y puso un centro al corazón del área, donde apareció Vera Rico para batir a Sara y firmar el 2-0. Eva Lois pudo hacer el tercero y segundo en su cuenta personal, pero el marcador no se movió más.