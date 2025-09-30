Sporting de Gijón y Real Oviedo femenino se citan en un nuevo derbi en Copa de la Reina

Los equipos femeninos del Real Sporting de Gijón y el Real Oviedo se citan este miércoles, a partir de las 17.30 horas ... en el campo número 1 de la Escuela de Fútbol de Mareo, en un choque correspondiente a la segunda ronda de la Copa de la Reina. Una eliminatoria que se disputará a partido único y en el que las azules, de superior categoría, parten como favoritas pese a su condición de visitantes.

No obstante, el equipo de El Requexón sabe de los peligros de portar el cartel de favorito que se le otorga ya que la temporada pasada el conjunto rojiblanco conseguía sorprenderlas en el Carlos Tartiere. Fue en el mes de septiembre de 2024 cuando las gijonesas vencieron por 2-4, avanzando así a la segunda ronda de la competición del K.O.

Las pupilas de Sergio Nieto llegan a esta segunda eliminatoria copera después de imponerse al Real Avilés en un duelo regional disputado precisamente en Mareo en un partido igualado que acabó en empate y que tuvo que resolverse en los lanzamientos desde el punto de penalti tras finalizar el tiempo reglamentario y la prórroga con empate sin goles. Las gijonesas también están en un buen momento en el campeonato liguero donde no conocen la derrota en este arranque de temporada. Sin ir más lejos, el pasado sábado lograban un importante triunfo en su visita a la Ciudad Deportivo del Éibar donde conseguían ganar al filial armero después de darle la vuelta a un marcador adverso.

Tras ese triunfo que llegó casi sobre la bocina, las gijonesas se centran en la competición copera. Un choque ante el eterno rival que encaran «con muchas ganas», asegura la capitana, Natalia Sobero, consciente de que será un duelo «complicado pero a la vez bonito de jugar. Vamos a hacer todo lo posible para pasar de ronda y poder seguir en la Copa de la Reina».

El Real Oviedo, por su parte, viene de lograr una más que cómoda clasificación después de golear en tierras gallegas al Atlético Villalonga con un contundente 0-6 en la primera ronda. En liga, tras lograr el pasado verano el ansiado ascenso a Primera RFEF, las azules acumulan tres partidos de forma consecutiva sin perder.

«Tenemos que saber que nos vamos a Mareo, y que va a ser un partido difícil, que es un derbi y ahora tenemos que ir mentalizadas en querer traernos la victoria», asegura Andrea Suárez. La entrenadora azul espera que la afición empuje a las suyas aunque el partido se dispute en Mareo «para ayudarnos a conseguir la victoria».

Las carbayonas afrontarán el choque con varias ausencias en sus filas. A las bajas de Tania Mocholí y Carol Férez, que han tenido que pasar por el quirófano debido a sendas lesiones, se une ahora Raissa Mbappé. La delantera camerunesa, que se esta sometiendo a diversas pruebas médicas, se tenía retirar antes de tiempo del último partido tras una fuerte entrada y con gestos de dolor en uno de sus hombro, siendo posteriormente evacuada en ambulancia al HUCA.