El Telecable Hockey estrena piel para un curso «ilusionante»

«Las equipaciones, como veis, mantienen la esencia de nuestros colores: rojo, negro y blanco», explicaba ayer Fernando Sierra. El director general del Telecable Hockey ... ejerció de maestro de ceremonias en la presentación de las indumentarias del club fabril para la temporada 2025-2026. Al acto, en la tienda de la compañía telefónica de la calle República Argentina, acudieron jugadores de las primeras plantillas masculina y femenina, de las categorías inferiores, familiares, allegados y el presidente del club, José Luis Souto.

Con los propios jugadores como modelos de lujo, el club deportivo de La Calzada lució sus cuatro nuevas pieles, con las que peleará por los pabellones de España en este curso: las dos de jugadores de campo –con predominio del blanco y el rojo– y las de porteros –azul y negro–. El precio de la prenda será de 35 euros.

«Nos gusta ser embajadores de Asturias por todo lo que le debemos a nuestra tierra», señaló Sierra en referencia a la gran cantidad de empresas patrocinadoras asturianas con las que tiene acuerdos el Telecable Hockey. Muchas de ellas, las luce en su camiseta. Al igual que una franja arcoíris «al estilo ciclista» en una de las mangas. Un guiño a la Copa Intercontinental que las jugadoras del club fabril levantaron en 2024.

La Supercopa, primer objetivo

En lo estrictamente deportivo, Sierra anunció que la que da comienzo es «una temporada ilusionante, como las últimas 18» y, pese a las bajas del primer equipo femenino, consideró que el Telecable tiene «un equipo para luchar por todos los títulos, a pesar de que en la pelea cada vez hay más equipos».

Las de Natasha Lee levantaron la Liga en la última temporada y perdieron la Champions en la final. Su objetivo más inmediato es la Supercopa, el próximo 27 de septiembre. Aunque antes, la pretemporada y el Trofeo de la Manzana, que se disputa este fin de semana, servirán al equipo más laureado del deporte asturiano para foguearse de cara a un curso especial, con el colofón en mayo de la Copa de la Reina en Gijón, quince años después de la última que acogió la ciudad, en 2011. «Será el punto cumbre de la temporada, pero deportivamente lo tenemos aún muy lejos».

Sierra aprovechó la ocasión para invitar a la gente a abonarse para apoyar al equipo. Las bajas de Sara Lolo, Sara Roces, Fernanda Hidalgo y Vicky Novo serán difíciles de cubrir, pero el club de hockey de La Calzada es experto en reinventarse. «Volveremos a pelear por todo», concluyó Sierra.