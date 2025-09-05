El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los jugadores del Telecable posan con la nueva ropa frente a la tienda del patrocinador principal. ARNALDO GARCÍA
HOCKEY PATINES

El Telecable Hockey estrena piel para un curso «ilusionante»

El club de La Calzada presentó sus nuevas equipaciones para una temporada especial, que traerá 15 años después la Copa de la Reina a Gijón

Iván García

Iván García

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:01

«Las equipaciones, como veis, mantienen la esencia de nuestros colores: rojo, negro y blanco», explicaba ayer Fernando Sierra. El director general del Telecable Hockey ... ejerció de maestro de ceremonias en la presentación de las indumentarias del club fabril para la temporada 2025-2026. Al acto, en la tienda de la compañía telefónica de la calle República Argentina, acudieron jugadores de las primeras plantillas masculina y femenina, de las categorías inferiores, familiares, allegados y el presidente del club, José Luis Souto.

